まだまだ勢いが止まらない“シル活”界に、ついに球界が参戦。千葉ロッテマリーンズから5月22日、3羽のカモメやコアラたちがボンボンドロップシールになって登場です!

マリーンズオリジナルデザインのボンボンドロップシールが登場!5/22(金)より予約販売を開始します。

デザインは3種類。デザインによって購入方法・予約販売開始日時・受取方法が異なりますので、ご確認の上お買い求めください。



(@chibalotteより引用)

プロ野球チーム「千葉ロッテマリーンズ」から、まさかボンボンドロップシールが発売されるとは。野球観戦や推し活しながら、シル活までできちゃうなんて贅沢な。

デザインは、「選手ピンバッジ風デザイン」「選手コアラデザイン」「チャンスくんデザイン」の全3種類。球団マスコットとしてお馴染みの3羽のカモメ「マーくん」「リーンちゃん」「ズーちゃん」と、いつかヒーローインタビューを受けたいという夢を持つコアラ「チャンスくん」。そして、「コアラのマーチ」のキャラクター風イラストになった選手たちが、ぷっくりつやつやのボンボンドロップになって登場。マリーンズファンならずとも欲しくなっちゃう、カッコ可愛いデザインとなっています。

SNSで紹介されると、「まさかのボンドロ。可愛い～!!」「会員限定とか、簡単に買えないのめっちゃいいじゃん!」「チャンスくんのボンドロ欲しい」「選手コアラ絶対欲しい」「これは絶対ゲットしたい…!」と話題に。これは全部欲しくなっちゃいますね。

価格は1枚500円で、5月22日より予約販売がスタート。ただし、デザインによって購入方法や予約販売開始日時・受取方法が異なるため、必ず公式ホームページで詳細をチェックしてから購入するのがおすすめです。

球団グッズとしてはもちろん、シル活勢にも刺さる可愛さとレア感。ぜひ現地で、「野球観戦×推し活×シル活」という新しい楽しみ方を体験してみてはいかがでしょうか。