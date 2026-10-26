ファミリーマートは10月27日、ハウス食品のロングセラー商品「フルーチェ」と初めてコラボレーションした「フルーチェアイスバー イチゴ」(218円)と、チルドカップ飲料「のむフルーチェ イチゴ」(288円)を全国のファミリーマート約16,500店で発売する。

フルーチェアイスバー イチゴ 218円

「フルーチェ」の味わいをアイスで再現

1976年に誕生した「フルーチェ」は、牛乳と混ぜるだけで手軽にデザートを作れる即席デザートベース。火や熱湯を使わずに作れることから、親子で楽しめるデザートとして親しまれてきた。人気の「イチゴ」をはじめ、さまざまなフレーバーを展開している。

今回登場する「フルーチェアイスバー イチゴ」(218円)は、フルーチェならではの味わいと果肉感を楽しめる2層仕立てのバーアイス。内側は牛乳を主原料としたアイスミックスにフルーチェベースといちご果汁を配合し、いちご果肉を混ぜ込んだ。外側はすっきりとした後味のいちご牛乳アイスでコーティングしている。

フルーチェアイスバー イチゴ 218円

「のむフルーチェ」もリニューアル

同日には、チルドカップ飲料「のむフルーチェ イチゴ」(288円)も発売する。昨年6月に登場した商品をリニューアルし、生クリームを配合することで、よりミルクリッチな味わいに仕上げた。

フルーチェのイチゴ味をイメージした飲料で、ごろごろとしたいちご果肉入り。とろっとした食感と、いちごのフルーティな味わいを楽しめる。数量限定で販売する。