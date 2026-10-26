ファミリーマートで今年もスヌーピーとのコラボキャンペーン「スヌーピーと楽しむ、ファミマの秋」が開催されている。3年連続となる今回は、スイーツやティー、カップ麺など全15種のコラボ商品が登場。さらに、対象商品を買うともらえる限定グッズや、ファミペイのスタンプ企画も同時開催している。コラボ商品の中から特に注目の4商品と購入特典を紹介しよう。

スヌーピーたちの顔がそのまま和菓子になった「食べマス スヌーピー 2026」(各2個入り398円/10月20日発売)。今年は「スヌーピー(ミルク味餡)＆ウッドストック(カスタード味餡)」「スヌーピー(ミルクティー味餡)＆チャーリー・ブラウン(キャラメル味餡)」の2パッケージ。キャラクターごとに餡の味が違うので、どれから食べるかで迷いそう。ミルクティーやキャラメルといった秋らしい味わい。

「食べマス スヌーピー 2026」(各2個入り398円/10月20日発売)

「スヌーピー メープルバウムクーヘン」(198円/10月20日発売)は、スヌーピーの肉球がデザインされたパッケージが目印の、メープル味のバウムクーヘン。おやつにちょうどいいサイズ。

スヌーピーがあしらわれたコラボラベルの「Afternoon Tea監修 ファミマル ルイボスティー 600ml」(129円/10月20日発売)は、ノンカフェインで飲みやすい味わいが特徴。夕方以降や、カフェインを控えたい日にも選びやすい一本だ。

「Afternoon Tea監修 ファミマル ルイボスティー 600ml」(129円/10月20日発売)

カップ麺にも!? 「スヌーピー マンハッタンクラムチャウダー味ヌードル」(246円/10月27日発売)は、PEANUTS Cafe(原宿)の「あさりのマンハッタンクラムチャウダー」をイメージした、ファミマ限定商品。ふたの表は全5種、裏は全3種のスヌーピーデザイン。

購入特典グッズとして用意されているのが「フラットポーチ」と「まめ皿」(対象商品2個同時購入ごとにどちらか1個/景品がなくなり次第終了)。フラットポーチ(第1弾10月20日10:00～11月9日/全5種)は、スヌーピーとチャーリー・ブラウンたちが秋を楽しむ姿のデザイン。5種のうち3種は中身が見える仕様で、化粧品や文房具などの小物整理に便利。まめ皿(第2弾10月27日10:00～11月9日/全4種)は、スヌーピーやオラフ、ベルがデザインされた小皿。お菓子をのせるのにもぴったり。

コラボ商品は数量限定で、特典グッズもなくなり次第終了。お目当てのものは早めにチェックを!