群馬県千代田町は、2026年11月7日に「第42回千代田町産業祭」を開催する。農産物の販売や模擬店、町内企業のPR、働く車の展示など、幅広い催しが予定されている。会場はジョイフル本田千代田店の東側駐車場。

「千代田町産業祭」は、地元の農産物や企業などを紹介する地域イベント。第42回となる今回は、新鮮な野菜などの農産物を販売するほか、地元グルメを楽しめる模擬店が出店する。

会場には町内企業のPRコーナーも設けられ、各企業の事業や取り組みを紹介する。このほか、働く車の展示や抽選会など、家族で楽しめる企画も用意される。

開催日時は11月7日9時から14時まで。会場の場所は群馬県邑楽郡千代田町萱野813-1。今回は福祉バザーの開催はない。

群馬県千代田町のイベント担当者は、「千代田町産業祭では、地元で採れた農産物や特産品の販売、町内の食事処やキッチンカーによるグルメ、『はたらく車』の展示、スタンプラリーなど、子どもから大人まで楽しめる企画を用意しています。産業祭を通じて、町の農業や商工業の魅力を知っていただくとともに、地域の皆さんが交流できる機会になればと考えています。ぜひご家族やご友人と一緒にお越しいただき、千代田町の魅力を存分に楽しんでください。」と紹介している。

イベントの詳細は千代田町の公式サイトで案内されている。