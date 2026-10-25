メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』が、フジテレビの動画配信サービス・FODで11月1日0時から独占配信される。

『超特急 The Movie RE:VE』

4都市8公演、約10万人を動員したアリーナツアーに密着

同作は、2025年6月から8月にかけて開催された超特急史上最大規模のアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」に密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。

東京・兵庫・愛知・埼玉の4都市で計8公演を行い、約10万人を動員したツアーの模様を収録。ステージ上で披露された圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた思いやステージ構成を作り上げるまでの入念な準備など、ツアーの舞台裏にも密着している。

さらに、本作のために撮り下ろされたインタビューでは、メンバーそれぞれが抱くグループへの思いや未来への展望、これまでの活動で感じてきた葛藤や成長についても語られる。

ライブ映像とドキュメンタリーを通して、ステージ上では見ることのできない超特急の素顔と、さらなる高みを目指して挑戦を続けるグループの“今”を映し出す。

監督はイム・ジス氏とオ・ユンドン氏が担当。制作はCJ 4DPLEX Co., Ltd.とScreenX Studioが手がけた。

【編集部MEMO】 超特急

2011年12月25日に結成、2012年6月10日にシングル「TRAIN」でCDデビューした9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ。メンバーはカイ、リョウガ、タクヤ、ユーキ、タカシ、シューヤ、マサヒロ、アロハ、ハル。曲ごとに変化するダンスフォーメーションや、ファンを「8号車」と呼ぶ独自のスタイルが特徴。2022年8月に新メンバー4人が加入し、現在の9人体制となった。音楽活動に加え、バラエティや俳優業など多方面で活動している。

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