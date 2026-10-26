シマノは、11月3日(火・祝)に大阪・グランフロント大阪北館内のシマノスクエアで「シマノ アイウェア フィッティング体験会」を開催する。

サイクリングにおいてアイウェアは、紫外線や風、飛来物から目を保護するだけでなく、安全かつ快適なライディングを支える重要なギア。一方で、フィット感やレンズの見え方は実際に装着しなければ分かりにくく、自分に合ったモデル選びに悩む人も少なくないという。

イベントでは、シマノのアイウェアラインアップを実際に試着しながら、自身のライディングスタイルや顔型に合ったモデル選びを体験できる。また、シマノ独自の「RIDESCAPE(ライドスケープ)」レンズの見え方の違いも比較でき、ライドシーンに合わせたレンズ選びをサポートする。

シマノ アイウェア フィッティング体験会を開催

RIDESCAPEは、ライドシーンごとの視認性向上を目的に開発されたレンズテクノロジー。不要な光を抑えながら、路面の凹凸や障害物、景色のコントラストを際立たせ、ライダーが必要とする情報を認識しやすくするという。

体験会では、強い日差しの下での視認性向上を目指した「RIDESCAPE BR」、アスファルト路面の変化や白線を認識しやすくする「RIDESCAPE RD」、舗装路からグラベルまで対応する「RIDESCAPE AR」など、用途別に設計された各種レンズを用意する。

また、本イベントは事前予約優先の少人数制で実施。各回3人限定で、スタッフが参加者一人ひとりの用途やライディングスタイルを聞きながら、モデル選びやレンズ選びをサポートする。

事前予約のうえ参加した人には、シマノスクエア カフェで利用できる500円分のドリンクチケットをプレゼントする。

■開催概要

・イベント名：シマノ アイウェア フィッティング体験会

・開催日：2026年11月3日(火・祝)

・開催時間：11:30～18:00

・会場：シマノスクエア(グランフロント大阪 北館)

・参加費：無料

・定員：各回3人、最大18人

・事前予約締切：11月2日(月)12時

・予約特典：500円分のドリンクチケット