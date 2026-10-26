JR西日本は26日、引退を予定している新幹線500系と「ドクターイエロー(T5編成)」のフィナーレ企画に関して、運行終了前後(2026年12月から2027年2月)に実施する追加企画を発表した。各企画とも「tabiwa by WESTER」内「tabiwaトラベル」で限定発売する。

山陽新幹線の500系は1月13日をもって定期列車での運転を終了する

12月4・5・22・23日、少人数で「ドクターイエロー」に乗車し、実際の検測の様子を見学する「夢の検測走行車内見学」の第3弾と第4弾を実施。12月4・22日は新大阪発博多行、12月5・23日は博多発新大阪行で運行され、11月4日13時から先着順で受け付ける。

12月7日、博多総合車両所で500系2編成が整列するお別れ展示会を開催。同車両所で集合・解散するツアーとして、11月11日14時から先着順で受け付ける。12月9日、GTOインバーターを搭載した500系V9編成による博多発新大阪行の上り待避車運行と、博多駅から新大阪駅までの往復乗車を楽しむプランも設定。11月中旬から先着順で受け付ける。1月8日、リバイバル「のぞみ」をほうふつとさせる団体臨時列車として、新大阪発博多行で無待避運行する500系に乗車できる最後の機会となるツアーを実施する。11月25日13時から先着順で受け付ける。

1月10日、走行する「ドクターイエロー(T5編成)」に乗車できる最後の機会となるツアー「ありがとー! さよならー! T5編成体験乗車」を実施。「tabiwaトラベル」の抽選に当選して購入した人と、JR東海の「鉄推し!」の抽選に当選した人が参加できる。旅行商品の詳細と抽選発売方法は11月中旬に発表される。1月11～17日に博多総合車両所で特別なイベントも検討しており、12月上旬に詳細を発表する予定となっている。

1月13日は、同日に定期運行を終える新大阪発博多行の500系に乗車する「500系新大阪発こだま号乗車プラン」を設定。12月9日13時から先着順で受け付ける。2月21・23日発の「ありがとう500系 ミステリーツアー」も企画しており、詳細は1月上旬に発表予定。各企画の詳細について、JR西日本の特設サイトでも案内するとしている。