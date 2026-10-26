25日に放送されたフジテレビのバラエティ番組『ネプリーグ』の傑作選で、今年7月に亡くなった板東英二さんと山田五郎さんが出演した過去の放送回が紹介された。番組の最後には、2人に感謝を伝える追悼メッセージが表示された。

この放送では、きょう26日のレギュラー放送(毎週月曜19:00～)に、オリエンタルラジオがコンビそろって初出演することから、中田敦彦と藤森慎吾の過去の番組出演時の映像を蔵出し。中田は2007年7月2日の放送に、ドラマ『牛に願いを』チームとして、相武紗季、小出恵介、田中圭、戸田恵梨香とともに初出演しており、19年前の若き俳優陣の姿に、SNSでは驚きの声が上がった。

また、2010年8月16日の放送には、「インテリチーム」で中田とともに山田五郎さん、対する「ネプチューンチーム」に板東英二さんが参戦。SNSでは「山田五郎さんや板東英二もいる」と気づく人や、山田さんには「お元気そうで、何より博識」という反応も見られた。

番組の最後には「ネプリーグを幾度となく盛り上げてくださった 板東英二さん 山田五郎さん お二人を偲び これまでのお力添えに 深く感謝申し上げます」と追悼コメントが表示された。