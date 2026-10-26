元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「遂に松井秀喜監督誕生! 巨人軍はどう変わるのか??」に出演。松井秀喜氏の巨人監督就任会見を見た感想を語った。

松井秀喜氏

デーブ大久保氏が松井秀喜氏の就任会見を評価

松井氏の巨人監督就任について、大久保氏は「びっくりするようなニュースでしたよね」と切り出し、就任会見を「立派な、さすがだなっていう会見ですよね」と評価。「全てを……誰もが傷つかないような会見してたなと思ってますね」と印象を語った。

その理由の一つとして、大久保氏はドラフトで指名された織田翔希に関する松井氏の受け答えに注目。監督に就任する以上、ドラフトの指名方針についても球団から説明を受けていたのではないかと推測し、「誰をドラフトで指名するか知らないわけがないです」と自身の考えを述べる。

その上で、織田との交渉に関して球団から要請を受けた場合は、直接交渉に出るのかという質問に対する松井氏の回答を振り返りながら、「(その質問の時に)『今は避けます』というようなね。誰も傷つかないですよね。一番大事なのは彼の気持ちですと。織田投手の気持ち」「記者の人にも記事にできる答え」と分析。

そして、「でも一番大事なのは……まだ18歳ですよね。少年がいろんなことをバッシングされないように」と続け、「元々ね、そういう人間でしたんでね、松井新監督は」と、松井氏の人柄を高く評価していた。