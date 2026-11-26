元プロ野球選手の落合博満氏が、YouTubeチャンネル『【公式】落合博満のオレ流チャンネル』で公開された動画「中日・工藤公康新監督と巨人・松井秀喜新監督について【気になるニュースみつ】」に出演。松井秀喜氏の巨人監督就任について、自身の考えを語った。

松井秀喜監督

落合博満氏が松井秀喜氏の巨人監督就任について語る

松井氏がこのタイミングで巨人の監督に就任すると思っていたかと聞かれると、落合氏は「いや、思ってなかった。長嶋さんとの約束があるからっていうようなことは言ってたけどね」と返答。「ことが動いたのは阿部の一件だと思う」と、阿部慎之助前監督の名前を挙げ、自身の見解を示した。

続けて、「阿部がもし今年やってて優勝したら、ジャイアンツ、(監督を)代える?」と問いかけ、スタッフが「そのままだったでしょうね」と返すと、落合氏は「でしょ? だから動いたとすれば、阿部が辞任して、橋上(秀樹)が代行になって、橋上で優勝したらじゃあジャイアンツはどうするんだろうなっていうふうに言ってる時期があって、代えるの難しいんじゃないかっていうようなことを言ってて」と回顧。

その上で、「まあ2位だったでしょ? 代えるタイミングとすれば、高橋(由伸)が監督になるんじゃないかっていうのが巷での噂だったからね」と説明し、「そこはどういう経緯があったのかは分かんないけども、よくやろうっていうふうに踏ん切りついたなと思って」と語った。

また、中日の新監督に就任した工藤公康氏にも触れながら、「工藤にしても松井にしても、自分が監督になったんだから、自分の思い通りの野球をやってもらいたい。評価するのは結果でしか評価できないから、そこの結果は自分が受け止めてね」と話し、「周りに何を言われようが、自分のやろうとすることをやらないと悔いが残る」と、両新監督にエールを送っていた。