元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【どう変わる?】工藤ドラゴンズ秋季キャンプ終了! ランニング論争勃発!? 今の中日はプロ野球選手として何が必要なのか…工藤監督が伝えたかったこととは?」に出演。中日・工藤公康監督の指導について、自身の考えを語った。

工藤公康監督

高木豊氏が工藤公康監督の指導について語る

中日の秋季キャンプで、工藤監督の「妥協は次の妥協を生む」「3カ月で人は変われる」といった言葉が注目を集めたことが話題に上がると、高木氏は「今、大変だよね。一言言ったことがさ、記録に残るからね。それが一人歩きしていくから。賛否両論いろいろついてくるからな。大変だよな、俺らも」としみじみと語った。

続けて、工藤監督がランニングについて自身の考えを説明したことに対し、高木氏は「スポーツの基本ってさ、どんなスポーツだってそうだと思うけども、ランニングから始まるよね。基礎体力をつけるというかさ。いろんな意味も含めて、やっぱりランニングっていうのは必要なものだとは思うけどもね。こういうのをさ、やっぱりいちいち説明しなきゃいけないめんどくささもあるよね」と苦笑した。

また、ランニングに意味がないと語る選手もいることについては、「いや、だけどね、若い時は走ったと思うよ。やっぱり基礎がちゃんとしっかりできて、味付けの部分になってくるとね、その量は減ったりだとかしてもいいけども」と持論を展開。

練習の意味を説明すれば、選手たちも納得して受け入れられるのかと聞かれると、「いろいろやっぱり説明をし、納得をしたら体は動くよね。でもやっぱり納得がいかない回答だと、ちょっと動く気にならない」と話し、「楽するとあんまり良くないよね。楽するっていう言い方が正しいのかどうか分からないけども、しっかりした土台は作っていったほうがいい」と語っていた。