元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【原監督復帰報道】世論とは真逆の評価…元巨人スコアラー志田さんが告白『今まで仕えた監督でぶっちぎりの1位です』」に出演。巨人の監督候補について持論を述べた。

“デーブ大久保”こと大久保博元氏

“デーブ大久保”こと大久保博元氏

巨人の監督候補について大久保博元氏が持論　

原辰徳氏の巨人監督復帰の可能性が報じられたことが話題に上がると、大久保氏は「俺は、原さんしか今この話は収められないのって、超大賛成だったんだけど、(世論は)そうじゃないんでしょ?」と、自身は原氏の復帰を強く支持する姿勢を示しつつ、スタッフに質問。スタッフから、原氏の復帰を望まないファンの声も多いことを伝えられると、大久保氏は驚いた様子を見せた。

その後、原氏以外の監督候補について問われた大久保氏は、「俺からしたら、松井だね」と松井秀喜氏の名前を挙げながら、松井氏がいきなり監督に就任することについては、慎重な見解を示す。

その理由として「慎之助で、ちょっとあやがついたじゃん? 巨人の監督を代行がやって2位に入った」「で、松井にやらせた。3位に終わった。これどうなの? っていう。なんかいきなり批判的になるじゃん」と指摘。その上で、「それよりも原さんがやって、松井を次の監督として育てたら絶対いいと思うけどな」と、自身が理想とする監督交代の形を明かした。

さらに、「今立て直してくれっていうのは、そういう監督だよ。勝ち負けよりも」と続け、次世代の監督候補を育てる構想を披露。「上原がピッチングコーチ、尚成がブルペン、由伸がバッティングコーチとかっていうふうにして、もう監督候補をどんどん入れていく」と具体的な名前を挙げ、「それ最高だと思うけどね」と持論を述べていた。

【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。

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