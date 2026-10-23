ファミリーマートは10月27日、「焼きいもバターシェイク」(380円)を全国のファミリーマート約1万6,500店で数量限定発売する。

氷を使わないシェイク仕立て、紅はるかの食感がアクセント

同商品は、フラッペシリーズから登場する、おいもとバターを組み合わせた一杯。2025年の販売時には、発売初週の9月23日～29日の累計販売実績で、4秒に1個のペースで売れた商品だ。

氷を使わずシェイク仕立てにすることで、おいも本来のなめらかな食感を引き出している。ねっとりとした濃厚な味わいに、ダイスカットした紅はるかの食感をプラス。ふんわりと香るバターとともに、おいもの甘みを楽しめる。なお、紅はるかは一部使用している。

おいもの魅力を引き立てる素材、バターが88.6%の支持

同社がファミペイアプリ会員に実施したアンケートでは、「おいもの魅力を引き立てる素材」としてバターが88.6%と最も高い支持を集めた。

調査は8月4日～7日、2025年7月～2026年6月にファミリーマートでスイーツを購入したことがある会員を対象に、同アプリ内のオンラインアンケートで実施。有効回答数は1,005件だった。

商品は一部地域・店舗では取り扱いがない場合がある。また、地域によって価格・発売日・仕様などが異なる場合がある。