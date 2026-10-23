ローソンでは10月19日から、人気YouTuber「きまぐれクック」かねこさんの監修商品を順次発売しています。魚をさばく動画でおなじみのかねこさんとのコラボとあって、並んでいるのは魚介の魅力を前面に押し出した商品が多いですね。

これはぜひ食べておきたいぞ、ということで今回は、「蟹味噌香る! あんかけ炒飯」「エビフライ卵とじ丼」「魚介の旨みが決め手! ブイヤベーススープ」の3品を実食レビューしていきます。

蟹味噌香る! あんかけ炒飯

まずは「きまぐれクック監修 蟹味噌香る! あんかけ炒飯」(754円)から。蟹味噌で仕立てた、ズワイガニフレーク入りの特製あんをかけた炒飯です。

パッケージにはかねこさんの姿が。やはり魚介といえばかねこさんですからね。安心感がありますね～。

電子レンジで温めてふたを開けると、カニの香りがふわっと広がります。カニ料理を出すお店にいるかのような本格的な香りで、これはちょっと驚きました。

炒飯と蟹味噌仕立ての特製あんが半分ずつ入っています

さっそく食べてみると……うおお、これは濃厚っ! 単に「カニ風味」というだけではなく、磯を思わせる奥行きのある香りと強めの塩味が感じられます。蟹味噌ならではの存在感といいましょうか、高級感すら感じさせてきますね。

炒飯に特製あんをたっぷり絡めていただきます

炒飯の上にはカニの身も。特製あんもたっぷり入っているので、見た目にもリッチだと思います。

この本格的なカニの風味を、コンビニで手軽に楽しめるとは……いやはや、いい時代になったものです。

エビフライ卵とじ丼

続いては「きまぐれクック監修 エビフライ卵とじ丼」(797円)。尾付きのエビフライを3本使用しているとのことですが、エビフライを卵とじにする料理ってけっこう珍しくないですか? どんな味なのか気になります。

透明なふた越しにも、大きなエビフライが3本並んでいるのが見えます。これは見るからに良いですね……テンションあがるなあ。

卵でとじた尾付きエビフライがぜいたくに3本

電子レンジで温めてふたを開けると、今度は出汁のいい香りがふわり。ひと口食べてみますと……くぅ～っ。かつお出汁の風味が口いっぱいに広がります。

エビフライの衣にも卵とつゆがしっかり絡んでいます

衣にはつゆがしみしみ。ご飯の下までひたひたに入っていて、ぜひ「つゆだく」と呼びたいですね。出汁をたっぷり吸った衣と卵を、ご飯と一緒にかき込む快感がたまりません。

出汁を含んだ卵とご飯を一緒にいただきます

白米の下までつゆがひたひた

筆者はエビのしっぽを食べるタイプ(?)なので、尾付きのエビフライを3本も楽しめるのはうれしいところでした。3本並んだ見た目のインパクトもあり、量もそれなりなので、満足感の高い一品と言えるでしょう。

魚介の旨みが決め手! ブイヤベーススープ

最後は「きまぐれクック監修 魚介の旨みが決め手! ブイヤベーススープ」(419円)。あさりとホキの切り身に、キャベツ、玉ねぎ、彩り野菜を合わせたブイヤベーススープです。

温める前に中をのぞいてみると、白身魚の切り身や貝、野菜が見えますね～。スープながら具材がしっかり入っているのがうれしいところ。

ふた越しにもホキの切り身やあさりなどの具材が見えます

電子レンジで温めると、コンソメを思わせる香りと魚介の香りが部屋いっぱいに広がりました。これは食欲をそそられちゃうね。

まずは白身魚からいただきます。ふむふむ、味わいはさっぱりしていますが、ほんのり脂ものっていておいしい! キャベツなどの野菜も入っているので、魚介と野菜を一緒に楽しめます。

そのまま飲んでももちろん楽しめるのですが、けっこう塩味しっかり系なので、白米とか麺とかを入れても美味しいかもしれません。

魚介好きにはたまらない3品だったぞ

ということで、ローソンの「きまぐれクック」監修商品3品をいただいてみました。同じ魚介系料理でも三者三様。どの商品も、温めてふたを開けた瞬間の香りが印象的でしたね。

コンビニでここまで本格的な魚介料理を楽しめるとは、おじさん正直驚いちゃったよ。お魚料理が好きなあなたは、ローソンでチェックしてみると幸福になれるかもしれません。