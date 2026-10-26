ローソンでは10月23日から、ハロウィンらしい見た目と秋の味覚を楽しめる「Uchi Café スイーツ」5種が登場しています。

今回は、そんな中から「ローソンアイ・レアチーズ」と「紫いものブラックワッフル」「パンプキンパフェ」の3品を実食していきます。

Uchi Café ローソンアイ・レアチーズ

まずは「Uchi Café ローソンアイ・レアチーズ」(405円)から。クランチとレアチーズの上に、ミルクムースとジュレを乗せたケーキです。横から見ると普通のスイーツに見えますが……。

「Uchi Café ローソンアイ・レアチーズ」(405円)

上から見ると、白目に青い瞳の「目玉」デザインがインパクト大です! 誰だよこれ発案したの……。夜のキッチンに置いてあったら、思わず声が出てしまうかもしれません。

苺ジュレがちょっぴり痛々しくも見えて、ハロウィンらしい怖さを演出していますね～。

青い瞳と赤い苺ジュレが強烈な存在感を放ちます

おそるおそるスプーンを入れて食べてみると……おお! 見た目とは裏腹に、口当たりはとてもさっぱり。上のミルクムースはふんわりなめらかで、その下にレアチーズが隠れています。

苺ジュレの甘酸っぱさがレアチーズとよく合いますね。底のクランチはしっとりとした食感で、アクセント感があります。見た目で驚かせつつ、味は王道のおいしいレアチーズケーキに仕上げてくるあたり、非常にニクいな～と思いました。

Uchi Café 紫いものブラックワッフル

続いては「Uchi Café 紫いものブラックワッフル」(270円)。ブラックココアパウダーを使った黒いワッフル生地で、カスタードホイップと紫いもクリームを包んだデザートです。

「Uchi Café 紫いものブラックワッフル」(270円)

袋から取り出しますと、思った以上にボリューム感があります。黒いワッフルと紫いもクリームのハロウィンカラーが贅沢でいいですね～。

黒いワッフルに紫いもクリームがたっぷり

半分に切ってみると、紫いもクリームの下から白いホイップが。手に持つと、ふわもちな手触りで、まるでぬいぐるみに触れているかのようです。

食べてみますと……紫いもの風味を感じるクリームと、コクのあるホイップがいい! ワッフル生地のふわふわ感もたまりませんね。

ふわふわのワッフルと2種類のクリームをひと口で

さらに、上に散らされたブラックココアビスケットと芋けんぴがサクサクと小気味よいアクセントになっています。やわらかな生地とクリームに2種類のトッピングが加わって、ひと口でさまざまな食感を楽しめる仕掛けだと思いました。

ブラックココアビスケットと芋けんぴの食感がアクセント

Uchi Café パンプキンパフェ

最後は「Uchi Café パンプキンパフェ」(397円)いきましょう。かぼちゃプリンの上にスポンジ、カラメルゼリー、ホイップ、かぼちゃクリームを重ねたという、見るからにぜいたくな一品です。

「Uchi Café パンプキンパフェ」(397円)

ふたを開けると、オレンジ色のかぼちゃクリームと白いホイップ、ジャック・オー・ランタンのピックが出てきました。かぼちゃの種までトッピングされていて、ハロウィンムード満点です。これは子どもも喜びそうだぞ!

横から見ると、黄色いかぼちゃプリン、濃い色のカラメルゼリー、白いホイップなどがきれいな層になっていると分かります。

まずは、かぼちゃクリームを単独でいただきます。うーむ、しっかりとした甘さと濃厚なかぼちゃの風味があって、専門店のデザートみたいな味わいです。かぼちゃの種もけっこう大ぶりじゃないの。

濃厚なかぼちゃクリームとかぼちゃの種を一緒に

カラメルゼリーは苦みがしっかり利いていますね。底のかぼちゃプリンは濃厚で、スポンジやホイップとの食感の違いも楽しめます。それぞれの層を順番に味わうのもよし、スプーンを底まで入れて一気に食べるもよしですね。

見た目も味も楽しめるハロウィンスイーツ

ということで、ローソンのハロウィンスイーツ3品を食べてみました。どれもハロウィンらしさがあって良いのですが、味や食感にもそれぞれ工夫があって「こだわってるなあ」というポイントが随所に見られましたね。

なお、こちら以外の2品もなかなかよさそうです。タルト生地にかぼちゃクリーム、カスタードホイップ、紫いもクリームを絞った「紫いもとかぼちゃのタルト」と、かぼちゃロール生地にホイップクリーム、かぼちゃクリームを絞った「パンプキンロールケーキ」が用意されているとのこと。うーん、そっちも食べたいぞ……。

おうちで手軽にハロウィン気分を味わいたい人は、早めにローソンに行ってみるといいかもしれません。