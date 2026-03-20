ダンス＆ボーカルグループ・超特急の冠バラエティ番組『超特急の撮れ高足りてますか?』のシーズン11が、4月13日(23:30～)からCS・フジテレビTWOと動画配信サービス・FODでスタートする。

超特急

同番組は、超特急の9人がフルメンバーで出演し、さまざまな企画に挑戦するというもの。今年11月にはグループ初となる東京ドーム公演も控える中、11年目に突入するシーズン11では「東京ドームアーティストになっても驕らず初心を忘れず」をテーマに掲げる。

音楽番組やイベント出演、個々の俳優活動など活動の幅を広げる中でも、本番組を“ホームグラウンド”として、9人それぞれの個性を最大限に発揮していく。

シーズン11の初回収録では、「リョウガの運気アップツアー」を実施。占いで最下位となったリョウガの運気向上を目的に、メンバーがプロデュースしたスポットを巡る企画が展開される。

さらに、「トレタリ相関図ダウト」では、メンバーが自身の交友関係を公開。その中に紛れた“嘘”を見破る企画で、意外な人間関係が明らかになる。

番組では、超特急の楽曲パフォーマンスも継続して展開。9人によるフォーメーションダンスを、番組ならではのカメラワークで届ける。

また、月1回の地上波放送(※関東ローカル)も継続。4月14日(24:45～)、5月12日(25:15～)と、従来より視聴しやすい時間帯に枠移動する。

メンバーのコメントは、以下の通り。

リョウガ

「…は？w別に運勢占いとか信じてねぇしwは？wなんだしwww

つーか、公園とか行きてぇw鬼ごっことかしてぇわww

カルビ食べてぇ。腹一杯カルビ食べまくりてぇ。

夜更かし大好きだしまじで。寝てねぇ。ここ３日寝てねぇ。

TikTok更新しよwVlog撮ろw

的な感じで今期も頑張ります」

アロハ

「いつも観ていただきありがとうございます！

皆様がトレタリというコンテンツを愛してくださっているおかげでシーズン11に突入しました！！

超特急の面白さはトレタリに沢山詰め込まれてます。これからも愛して頂けると嬉しいです!」

(C)フジテレビ