フジテレビの動画配信サービス・FODと、フジテレビTWOで放送・配信されているバラエティ番組『超特急の撮れ高足りてますか?』(隔週月曜新作放送・配信)では、ミツカン「Fibee(ファイビー)」と番組史上初のコラボレーションCMを制作した。

今回のCMで紹介するのは、発酵性食物繊維に着目したブランド「Fibee(ファイビー)」と“腸”特急のコラボで発売される「Fibee乗りつぎBOX 夜ごはん駅行き」。電車デザインのBOXに入ったバリエーション豊かな夜ごはんのセットが番組恒例の歌収録を行っているスタジオにやってきて、メンバー9人が大いに盛り上がる。

第1弾「おやつ駅行き」に続き今回も購入特典としてメンバーの限定ステッカーが封入される。ステッカーに印刷されたQRコードを読み込むことで、第1弾「おやつ駅行き」とは異なる、メンバーの新たな表情が見られる特別なARコンテンツを楽しめる。メンバー同士が仲良くオリジナルARで遊ぶ姿にも注目だ。

コラボCMの配信・放送は2月中のどこかで実施される。

リーダーのリョウガは「ミツカン様から少し早めのトレタリ10周年記念プレゼントゲットだぜ☆ 個性・見どころあふれる素敵なコラボCM、ぜひご覧になってください!」とコメントしている。