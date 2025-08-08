メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急に密着した初のドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』が、11月7日より全国公開されることが決定した。

『超特急 The Movie RE:VE』2025年11月7日(金)より全国公開

(C)2025, 株式会社SDR & CJ 4DPLEX Japan

本作は、2025年6月からスタートした彼ら史上最大規模となるアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」に密着した内容で構成。東京、兵庫、愛知、埼玉の4都市を巡るこのツアーは、超特急にとって新たな挑戦であり、グループの進化と結束力を体現する場ともなった。今回の映画では、会場で繰り広げられるライブパフォーマンスはもちろん、舞台裏で見せるメンバーたちの素顔や葛藤、時にぶつかり合いながらも高みを目指す姿を克明に映し出す。さらに、メンバー個別のインタビューでは、それぞれが胸に秘めた想いにも迫っている。

また、タイトルにある「RE:VE（レーヴ）」は、フランス語で"夢"を意味し、夢を追い続ける超特急の姿勢と、ファンとともに見る未来へのビジョンが込められている。9人体制で再始動した現在の彼らは、新たな景色へと駆け抜ける途中の段階。その加速を止めることなく、ひたむきに走り続ける姿がスクリーンいっぱいに映し出される。