星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」は10月15日、「界 蔵王」を山形県・蔵王温泉に開業する。

360度の絶景が広がるルーフトップガーデンとジェットバス

星野リゾートとして山形県へは初進出、界ブランドとしては26施設目の開業となる。

蔵王連峰は古来、修験者が山に入り身を清めた山岳信仰の歴史を持つ地。また、強酸性ならではのピリッとした刺激と豊かな効能を誇る蔵王温泉は、古くから古い角質を洗い流し、肌を磨き上げる名湯として親しまれ、冬のスキーをはじめ多くの人々を魅了してきた。麓では、かつて紅花が持つ鮮やかな華やぎと交易の富を背景に、商人たちが繊細で粋なもてなしの文化と手しごとを磨き上げてきた歩みもある。

同施設は、山岳信仰の歴史、力強い名湯、そして華やかな文化という3つの要素がひとつの地に揃う、他にはない独自の風土に着目。「御釜で整う、温泉スパイラル」のコンセプトのもと、この地ならではの一連の体験を通じ、1年を通して楽しめる通年型のウェルネス滞在を提供する。料金は31,000円～(2名1室利用時1名あたり、夕朝食付)。

天空に向かう正14角形の温泉旅館

雄大な山々を背景に佇むのは、天空に向かって伸びる正14角形のタワー建築。1階のエントランスから客室や湯小屋、最上階のウェルネスエリアへと向かうにつれて景色が移り変わり、高揚感と寛ぎが深まる。温泉旅館としては類を見ない独創的な空間設計に、人々が神聖な山へと登りつめるストーリーを投影している。

強酸性の湯から「御釜」へ至る、アクティブなウェルネス体験

名湯として知れ渡る蔵王温泉の強酸性硫黄泉を起点に、デトックスへと導くウェルネス体験を提供する。刺激の強い湯でも湯あたりせずに堪能できるよう、源泉濃度を3段階に分けた。起点であり仕上げ湯としても入る「0の湯」、刺激に肌を慣らす50%希釈の「50の湯」、100%源泉かけ流しの「100の湯」を用意。段階的に温泉の力を享受し、無理なくデトックスへと導く。その後、サウナでの発汗や温冷交互浴、内気浴を経て、ルーフトップガーデンが広がる最上階へ。蔵王の象徴的風景である「御釜」をイメージした天空のジェットバスに身をゆだね、360度広がる絶景のもと、圧倒的な解放感を味わえる。

体をいたわり、美しく整う「べにばな山彩会席」

夕食は、紅花をモチーフにしたペンダントライトが幻想的な光を落とす、全席半個室の洗練されたプライベート空間で提供する。かつて紅花商人が大切な人をもてなした粋な心と、身体をいたわる精進料理の発想を受け継いだ「べにばな山彩(さんさい)会席」。鮮やかな朱塗りの器「宝楽盛り」をはじめ、山の恵みの魅力をこの一膳に凝縮した。メインは、セリや5種のきのこと鴨を味わう「月山(がっさん)鍋」。濃厚な風味が特徴の「もくず蟹」を出汁の隠し味に効かせることで、鴨肉からもきのこからも、旨味がじゅわっと溢れ出す、驚きに満ちた味わい。湯上がりでデトックスされた身体にじんわりと染み渡り、心身が健やかに整う夜となる。

カラフルなガラスペンで内面をつづるご当地楽

温かい紅花茶と地域の歴史に触れた後、色鮮やかなガラスペンと四季のインクで今の気持ちを17音の俳句に託す。湯上がりの澄んだ心で静かに言葉をしたためる時間は、日常の雑念を払い、心にふっと彩りが差すように内側から穏やかに満たされる。

山形の職人技とクラフト作品に触れる「くれないモダンの間」

正14角形の建築構造が生み出した台形型の客室は、全室で方角や高さが異なり、切り取られた絵画のような山形の絶景と光の移ろいを堪能できる客室空間。室内には天童木工をはじめとする地元職人の手しごとを集結させた。紅花の花びらをすき込み、明かりを灯すことで温かな色彩が広がる紅花和紙のランプシェードや、極薄の天然木に紅花染めのストーリーを組み合わせた「枯れない花」などを配置。職人技と土地の文化が融合した手しごとの温もりが、プライベートな寛ぎの時間を鮮やかに彩る。