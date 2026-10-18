星野リゾートが展開する「星のや富士」(山梨県南都留郡)は2026年12月3日から2027年3月2日までの期間、「冬グランピング」を開催する。

澄み渡る森の静寂と焚き火の温もりに心を満たされる

寒さが厳しい冬は屋内に留まる機会が増える傾向にあり、内向きに縮こまってしまいがち。同施設では、冬だからこそ出会える澄み渡った空気や静寂な環境に着目し、屋外で身体を動かしてリフレッシュするグランピング体験を提案する。静寂に包まれた森で澄んだ空気に触れつつ、焚き火の熱やハーブの香りを体感することで、感覚をリフレッシュする屋外体験を提供する。

同施設の料金は1泊147,000円～(1室あたり、税・サービス料込、食事別)。

温もり巡る 冬の森グラウンディング

テントサウナによる温熱体験と冬の森での森林浴を組み合わせ、心身を解きほぐすアクティビティ。森に設置したテント内で、富士北麓に自生する植物が香る蒸気に包まれるサウナに入り、身体を温める。温まった後は裸足で屋外へ移動し、素足で触れながら霜柱や落ち葉の感触を確かめるグラウンディングを実施。最後に再びサウナで温まり、ホットドリンクとともに過ごす、温冷の対比を楽しむ体験を締めくくる。

料金は15,000円。中学生以上が対象で、定員は1日1組(1～3名)。公式サイトにて2週間まで予約を受け付ける。

焚き火に集い、コーヒーを楽しむ「森のひととき」

焚き火で煮出すワイルドなコーヒー

午後のやわらかな光が差し込む森の中、焚き火の炎でダイナミックに淹れる野趣あふれるコーヒータイムを提供する(無料)。直火のケトルに粗挽きの粉を直接入れ、じっくりと煮出して味わいを引き出す特別な一杯。ベリーのような華やかな香りと豊かなコクが際立つ。温かなコーヒーには、カカオの深みと果実の甘酸っぱさ広がる「ベリーのガトーショコラ」を合わせる。薪の爆ぜる音や揺らめく炎に包まれながら、コーヒーとチョコレートの豊かな深みを味わう、穏やかなひととき。

自ら焚き火で炙り仕立てる「燻香セイボリースモア」

赤々と揺らめく焚き火が美しく際立つ夜の森で、「燻香セイボリースモア」(1,600円)を提供する。日本人が古来より厳しい冬を越えるために受け継いできた保存食の知恵に着想を得て、鹿パテやドライフルーツ、チーズを焚き火で炙って味わう仕立て。あわせてスモーキーな風味や塩気と相性の良いホットビールを用意。夕食後の静かな夜長に、大人の知的好奇心を刺激する特別な時間を満喫できる。対象年齢は20歳以上、予約は不要。

屋外こたつに入り、ボードゲームとともに過ごす「冬の森ごもりラウンジ」

木漏れ日デッキに、屋外こたつで寛げる「森ごもりラウンジ」が登場する。屋外の澄んだ空気を感じながら、こたつに入ってゆったりと寛げるユニークな空間。体が暖まるオリジナルのノンアルコールカクテルを用意した。シナモンや生姜などのスパイスが香るホットサングリア風の特製ドリンクを片手に、ボードゲームを楽しむ。冬の夜の静けさと美しさを満喫できる、遊び心あふれる限定ラウンジ。料金は無料、予約も不要。

朝日に輝く冬景色を絵葉書にしたためる「早朝のキャビンテラス」

冬季限定で、絶景を見渡す開放的なテラスにこたつを用意する。ほんのりと森の清涼感を感じるオリジナルハーブティーで体を目覚めさせながら、朝日に輝く湖面や木々の美しさを水彩色鉛筆で彩り、絵葉書にしたためる特別なひとときを過ごす。