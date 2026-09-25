「LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート」(群馬県・片品村)は、2026年10月6日・10月15日・10月19日チェックインの3日間、ハイキング初心者や気軽に尾瀬を楽しみたい人を応援する滞在プラン「LUCYハイキングデビュープラン」(1人20,250円～)を販売する。

LUCYハイキングデビュープラン

同プランは、専門ガイドによる尾瀬ヶ原ハイキングやオリジナルドリンクの入ったLUCYハイクセット貸し出し、更に限定ご褒美スイーツが含まれている。ハイキング準備のハードルを無くし安心して秋の尾瀬を満喫できるスペシャルプラン。また、オプションで登山靴やレインウェアなどのギアレンタルも可能で、デビューをトータルサポートする。

滞在期間は1泊2日で、部屋タイプはツイン・フォース・ドミトリーから選択可能。料金は1人20,250円～(フォース4名時・税・サービス料込)。定員は1日1組(1～4名)で、公式サイトにて3日前まで予約を受け付ける。

紅葉した尾瀬の魅力を感じながらハイキング

専門の尾瀬ガイドが同行するため、初めての人でも安心して尾瀬ヶ原ハイキングを楽しめる。今回のプランでは、プライベートガイドのため時間やコースは自身のペースに合わせて調整することも可能。ガイドならではの視点で秋の植物や尾瀬の歴史、自然の魅力を分かりやすく解説し、雄大な草紅葉の絶景を満喫できるようサポートする。

LUCYハイクセットで尾瀬ヶ原ハイクの楽しみを演出

尾瀬ハイクを楽しめるよう、登山用リュックにあると嬉しいグッズを詰め込んだ「LUCYハイクセット」を用意した。22Lと初心者でも疲れない大きさの登山リュックにはチェックリストも入っているため、前日に部屋でゆっくりと準備を整えられる。さらに行動食にもなるおやつ、スペシャルドリンク、折りたたみクッションも含まれており、ハイキングルート上で贅沢な休息の時間を過ごせる。また、同プランではトレッキングポールも無料で貸し出し可能。安心して木道歩きを楽しめる。

ハイキング後のご褒美スイーツ

名物の花豆ソフトと焼きいもが同時に楽しめるオータムパフェのイメージ

ハイキングを終えてホテルへ戻った後は、併設する「はとまちベース Cafe & Shop」にて、同プラン限定のご褒美スイーツを用意。名物の濃厚な「花豆ソフトクリーム」に、香ばしくキャラメリゼした甘い焼きいもを合わせた贅沢なパフェ。運動後の疲れた体に染み渡る極上の味わいを堪能できる。

レンタルギアサービスも充実

ハイキングに必要な専用ギア(登山靴やレインウエアなど)はオプションでレンタル可能。同施設の宿泊者限定で「やまどうぐレンタル屋」での登山アイテムレンタルをお得に利用できる。事前申し込みで希望のサイズやギアを注文し、ホテルで受け取りと返却ができる。大掛かりな事前準備やギアの購入をすることなく、普段着での移動と現地での装備レンタルのみで、手軽に本格的なハイキングデビューが叶う。