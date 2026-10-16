「OMO7横浜(おも) by 星野リゾート」(神奈川県横浜市)は2026年11月20日～12月25日の期間、「レガシークリスマス」を初開催する。

開港から160年以上の歴史を持ち、西洋文化の入口として発展してきた横浜は、冬になると街全体がイルミネーションやクリスマスマーケットで活気づく人気のエリア。2026年春に開業した同ホテルでは、ホテルが持つ歴史的建造物としての資質(レガシー)と、OMOならではの「地域と連携した街歩き・周遊体験」を掛け合わせることで、王道から穴場スポットまで、横浜の冬の魅力を余すことなく楽しみつくせるクリスマスイベントを企画した。

幻想的な街並みとクリスマススポットを巡るツアー

OMOレンジャーの案内イメージ

京浜急行電鉄が所有する環境に優しい電動自動車グリーンスローモビリティ「関内マーロ」を使用した、幻想的な街並みとクリスマススポットを巡るツアー「YOKOHAMAイルミネーションライド」を開催する。横浜赤レンガ倉庫で開催される「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」や、横浜公園および周辺エリアで開催される「BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI 2026」などの華やかなイベントに加え、歴史的建造物が並ぶクラシカルな街並みを周遊。街を知り尽くしたOMOレンジャーの案内とともに、オープンエアな車内から幻想的な冬の景色を堪能できる。

料金は1名1,300円(ホットドリンク料金含む)。定員は8名(最少催行人数1名)で、専用サイトにて予約を受け付ける。空き状況により、当日フロントにて受付も可能。

旧横浜市庁舎の記憶を紡ぐ大階段に輝くクリスマスツリー

ホテル内の1階と2階をつなぐ大階段に、旧横浜市庁舎のタイルの破片を再活用したオーナメントや、横浜が日本発祥の地とされる「ガス灯」をモチーフにしたオーナメントが輝く「レガシークリスマスツリー」が登場する。大階段は旧横浜市庁舎の象徴であった旧市民広間 大階段のデザインを継承・再構築したもの。村野藤吾氏が手掛け、横浜市民に愛された大階段に温かい光が調和する、レガシーホテルならではの上品な空間。

クリスマスの伝統や景色から着想を得たパフェとドリンク

「OMOベーカリー」では、クリスマスの伝統菓子である「シュトーレン」を新たな形で楽しむ「シュトーレンパフェ」(1,500円)を期間限定で提供する。濃厚なホワイトチョコレートのクリームに甘酸っぱいイチゴやベリーを掛け合わせ、トップにはスパイスの効いたシュトーレンアイスを添えた。アイスの横にトッピングされたシュトーレンでクリームやアイスをディップし楽しむのがおすすめだという。