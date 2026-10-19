「OMO7旭川(おも)by 星野リゾート」(北海道旭川市)は2026年12月1日～2027年3月31日の期間、「旭川、スキー都市宣言」を開催する。

同ホテルは、スキー旅行には2つのパターンがあると考えている。1つ目は、ゲレンデへのアクセスを優先し、スキー場近くのホテルに泊まるもの。2つ目は、スキー場近隣の都市に泊まり、都市観光を含めたスキー旅行を満喫するもの。都市に宿泊すると、スキー場近くのホテルよりもリーズナブルで、観光資源も充実しているため、長期間スキー旅行を楽しめる。その中でも旭川は、パウダースノーを味わえるいくつものスキー場にアクセスが可能で、街に戻ると約1,500軒の飲食店がある。

同企画では、今まで提供してきたサービスに加え、更に今年はスノーボードレンタル、翌シーズンまでのギア預かりサービス、カムイスキーリンクスのロッカー確約プラン、スキーヤーファストボックス、有料WAXサービスを追加し、初級者から上級者まで、より充実する都市型スキー滞在を提案する。

最高のスキー旅が叶う、スキーヤー・スノーボーダーサポート

有料WAXサービスを開始

有料WAXサービスイメージ

宿泊者限定で24時間無料で使用できる「OMO WAX BAR」に加えて、今年はより本格的なメンテナンスを行える「有料WAXサービス」を開始する。前日の20時までに預けると、翌朝の7時にピックアップしてスキー場へ出発することができる。期間は2026年12月20日～2027年3月31日。料金はスキー6,000円～、スノーボード5,000円～。

早朝出発に嬉しい食のサービス

早朝の出発に嬉しい、テイクアウト限定の「スキーヤーファストボックス」(1,500円)が登場。パンやプロテインバー、果物、コーヒーが入っており、スキーヤー・スノーボーダーの忙しい朝も気軽にエネルギーチャージができる。

乾燥室やチケットカウンターなどのサービスも

「スキー乾燥室」では、板やブーツなどを乾かすことができる。「スノーギアスタンドルーム」は、ギアを部屋に持ち込み、立てかけて乾かせる客室で、料金は1泊1室あたり25,000円～(税込、食事別)。「OMO WAX BAR」では、気温や雪温に合わせて使い分けられる30種類のスノーワックスを無料で使用できる。「OMOチケットカウンター」では、周辺スキー場のリフト券をホテル館内で購入できる。

初心者から上級者まで手ぶらで、ノンストレスなサポート

「VECTOR GLIDE」のスノーボードレンタルを開始

レンタルできるスノーボード

同ホテルにあるショップ「WHITE TIME」では、スキー板・ブーツ・ウェアなどのレンタルに加えて、VECTOR GLIDEのスノーボードのレンタルを開始する(6,000円～)。これにより、スキーヤーに加えてスノーボーダーもウェアからギアまで現地で調達することが可能になった。

ギアの預かりサービスを開始

シーズンアウト後、ギアを自宅へ持ち帰らずに同ホテルに預けることができるサービスを開始。翌シーズンは最低限の荷物で旭川を訪れ、到着後すぐに自分のギアを受け取り、好きなスキー場へ移動するという、より身軽なスキー滞在を楽しむことができる。預かり受付期間は2027年3月1日～4月30日、預かり期間は2027年3月1日～2028年3月31日。料金は無料。

「スキー場ロッカー付きプラン」の販売開始

ロッカー利用シーン

今年から、カムイスキーリンクスのロッカーを必ず使うことができる、スキー場ロッカー付きプランを販売する。料金は1泊1室あたり25,000円～(税込、食事別)。スキー場のロッカーは利用者に対して数に限りがあることから、すぐに埋まってしまう。本プランで予約することで専用ロッカーを確実に確保できるため、2日連続で滑走する方やファミリー層も荷物の移動ストレスなく、快適なスキー滞在を楽しめる。

「マジックゴンドラ」でスキー小物を販売

「マジックゴンドラ」は、インナーグローブやニット帽などの小物を24時間いつでも購入できる、魔法のような自動販売機。

スキー場のコンディション確認とアクセスをサポート

スキー場ライブカメラも登場

スキー場ライブカメラ

「カムイスキーリンクス」や、「サンタプレゼントパーク」など、5つのスキー場のコンディションをリアルタイムで確認できる。どのスキー場に行くべきか作戦会議にも役立つ。

路線バスに無料で乗車できる「バスチケット」

路線バスイメージ

同ホテルから、カムイスキーリンクス・サンタプレゼントパーク・ぴっぷスキー場・大雪山旭岳ロープウェイへ向かう路線バスに無料で乗車できるバスチケットを要予約・数量限定で配布する。雪道の運転に不安がある人や、荷物が多い人でも安心してスキー場へ向かうことができる。予約方法、バスの時刻表は、同ホテル公式ホームページで案内する。販売期間は、スキー場のオープン日によって変更となる場合がある。

「本日のパウダー情報」も提供

積雪情報や風向きから、その日最もおすすめなスキー場を伝える「本日のパウダー情報」を提供する。

旅がさらに充実するアフタースキーサービス

マウンテンシティパブで食事を楽しむ

メニューイメージ

アフタースキーから夕食までの時間に、気軽に立ち寄れるマウンテンシティパブ。カナダの伝統的なポテト料理プーティンやトルティーヤを使ったナチョスなどを夕食前後で楽しめる。

毎週土曜に「OMOパウダースノーセッション」を開催

OMOパウダースノーセッション

毎週土曜日に、天候や風向を加味した翌日行くべきスキー場の紹介やアフタースキーの楽しみ方など、プロスキーヤーや地元のフィールドガイドだからこそ分かるお役立ち情報を伝える。

「FIELD EARTH」のスノーギアを展示するラウンジ

FIELD EARTH ラウンジは、「素晴らしい自然を多くの方々に感じてほしい」という思いから誕生した旭川のスノーブランド「FIELD EARTH」のスノーギアが飾られた、交流の場にもぴったりなラウンジ。