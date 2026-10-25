朝晩は冷え込むのに、昼間は秋の日差しで汗ばむことも。毎日何を着ればいいのか、何を羽織ればいいのいか迷っている人も多いのでは? そこで今回は、毎日の洋服選びの参考にしたい、気温に合わせた“マイメロディのコーディネイト”を紹介します。

おようふくえらびの さんこうに してみてね♪

(@Melody_Marilandより引用)

気温25℃では半袖のマイメロですが、20℃になると長袖をチョイス。15℃になると羽織物をプラスし、10℃くらいまで下がるとぬくぬくコーデに。どのコーデもピンクが主役で、とってもキュートですね。

この投稿に、ファンからは「メロディらしいセンスだなぁ」「25度のメロが特に好き」「ピンク系コーデ満載! 可愛さ満開でいいなぁ〜♫」「なん℃でも可愛し心が温かくなる」「ぜんぶかわいいよ､マイメロちゃんありがとう」といった反応が続々と寄せられ、執筆時点までに1.7万ものいいねが寄せられています。

日々の洋服選びにお悩みのみなさん、ぜひ、参考にしてみてくださいね。