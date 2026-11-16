「全部本気で言ってんのに。嘘ついてないのに」――フリーアナウンサーの神田愛花が、14日に配信されたチェリスト・新倉瞳氏とのポッドキャスト番組『愛花と瞳』(毎週土曜17:00頃配信)で、自身の発言を信じてもらえない悩みを明かした。安藤優子に憧れ、報道番組のキャスターになる夢を今も持ち続けているものの、周囲からは「ネタ」と思われてしまうという。

神田愛花

「全部本気で言ってんのに。嘘ついてないのに」

「自分が本気で言ってることを信じてもらえない人生をずっと送ってる」「何て言えば信じてもらえるの?」と、もどかしさを訴える神田。その一例として挙げたのが、長年抱き続けている報道キャスターへの憧れだ。神田は「安藤優子さんに憧れていて、将来ずっと報道番組をやりたい」と夢を持ち続けているが、こうした思いを口にしても「ネタじゃないですか?」と受け取られてしまうという。

神田は「自分の発言が結構信じてもらえないのよ。全部本気で言ってんのに。嘘ついてないのに」と訴え、こうしたことが次第に悩みになってきているとのこと。

自身の出演番組が放送された後、SNSの反応をチェックすると、「ウケ狙いすぎててわざとらしい」といったコメントを目にすることがあるといい、「面白くしてくださってるのは周りの共演者さんのおかげなんですよ」と訴えた。

新倉瞳「大好きっていうパワーを浴びてください」

この悩みに、新倉氏も共感しながら、プライベートでの神田について、真剣な話を交わすことが多く、連絡や相談も非常に丁寧だと証言。テレビでの発言がユニークに受け止められるのも、周囲とは異なる視点から物事を見ているためではないかと分析した。

さらに、独特な視点を面白がっている人ばかりではなく、その人柄を理解し、信頼している人たちもいると励まし、「自分のこと好きでいてもらってる人から大好きっていうパワーを浴びてください」とアドバイスした。