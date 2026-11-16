「こんな大人になれるのなら、大人になるのもいいなと思えるよ」――。祖母の認知症への対応や仕事の多忙が重なり、心身の不調を経験した35歳女性。未来を考えられなくなった彼女を支えたのは、友人からのある勧めだった。TBS Podcast『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』(毎週金曜17:00頃配信)で、つらい時期に寄り添ってくれた友人への感謝をつづったメールが紹介された。

大好きな祖母が認知症に…看護師として家族を支えるも心身に不調

番組では、35歳女性リスナーからのメールを紹介した。

女性が感謝したい相手は、自身に『OVER THE SUN』を教えてくれた友人。その背景には、30歳になる頃に経験したつらい出来事があった。

当時、大好きだった祖母が認知症を発症。普段はとても温厚だった祖母が怒りやすくなり、家族はどのように対応すればよいのか分からず混乱していたという。

そんな中、看護師だった女性は、家族に対応の仕方を教えたり、病院への付き添いや関係機関とのやり取りを担ったりしていた。

しかし、時期は新型コロナウイルスの感染拡大と重なり、仕事も多忙に。休日も気軽に友人と会えず、周囲に相談できない日々が続いた。

女性は当時を「私は気づけば不眠症となり、そこからうつになりました」と振り返った。

この告白にジェーン・スー氏は「かわいそうに。頑張ったのね」と思いを寄せた。

「未来を考えられない私に」友人が勧めたもの

心身ともに追い詰められていた女性に手を差し伸べたのが友人だった。友人は女性の状況を知ると連絡をくれ、電話などで話を聞いてくれたという。

そして、未来を考えられなくなっていた女性に、ある言葉をかけた。

「この2人の話を聞いていると、こんな大人になれるのなら、大人になるのもいいなと思えるよ」

そう言って勧めてくれたのが、ジェーン・スー氏と堀井美香がパーソナリティを務める『OVER THE SUN』だった。

その後、女性の祖父母は数年の間にともに亡くなったという。

大切な家族との別れも経験した女性だが、「それでも私が今元気でいられるのは、その友人と『OVER THE SUN』のおかげです」と感謝をつづった。

さらに「本当につらい時期でしたが、その友人と一緒にスーさん、美香さんのような大人になるべく今を生きております」と、現在の思いを明かした。

今度は自分が友人を支えたい

そんな友人が、このたび結婚することになったという。現在は結婚式の準備の真っ最中。さらに今年に入って仕事の部署も変わったため、公私ともに忙しく、疲れがたまっている様子だという。

女性は、結婚式が終わったら友人のために慰労会を開こうと話していることを明かした。つらい時期に自分を支えてくれた友人へ、今度は自分が感謝とねぎらいを届けたい。そんな思いが込められたメールに、スー氏と堀井も温かな言葉を寄せた。

スー氏は、家族のことを一生懸命に頑張った結果、自分が体調を崩してしまうことについて「あるあるなんだけど、本当に避けたいところだよね、本当はね」とコメント。

さらに、女性がさまざまな役割を担っていたことに触れ、「そうできる人のところに集まってきちゃったんだろうけど」と気遣った。

堀井も「優しいがゆえにね」と共感。番組が息抜きになっているのであればうれしいと話し、2人は自分たちの生き方を炭酸の抜けたサイダーに例えて笑いを交えた。