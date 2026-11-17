お笑いコンビ・ホンジャマカの石塚英彦が、15日に放送されたTBSラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』(毎週日曜13:00～)にゲスト出演。長年にわたり数々のグルメ番組で食リポを披露してきた中で、食べ物のおいしさを伝えるために大切にしていることや、テレビ番組の演出に対する本音を明かした。

石塚英彦、食リポの極意は「食べ物が言葉をくれる」

番組のゲストコーナー「ここは赤坂応接間」に登場した石塚。トークでは、数々のグルメ番組に出演してきた石塚に、食リポのアドバイスを求める場面があった。

すると石塚は、「食べ物が言葉をくれるでしょ」と独特の表現で回答。食リポでは無理に気の利いたコメントを考えるのではなく、食べて感じたことを素直に伝えることが大切だという。

一方、食リポの名手として知られる彦摩呂については、料理も自分で作るため、店の隠し味まで当ててしまうと、その技術を称賛。

対する自身は、過去に豚肉を食べて「おいしい牛肉ですね」と言ってしまったことがあると告白し、スタジオの笑いを誘った。

さらに石塚は、食べ物の味を直接説明するだけではなく、「学習塾の帰りに食べたいですね」「これ今だったらホームラン打てそうですね」など、食べたときに浮かんだ独自の感想を伝えることもあると説明した。

「エビ食べてプリプリって…」定番の食リポ表現に持論

続いて石塚は、テレビの食リポで頻繁に使われる表現についても言及。

「エビ食べてプリプリつってもさ、なんだよ、今更と」と語ると、肉を食べて「柔らかい」と表現することについても、「いや、もうこれ育ててる人は柔らかくしてるんだよ」とツッコミを入れた。

こうした発言に、爆笑問題からは普段テレビで見せる姿とは異なる一面を指摘される場面も。

石塚は、使い古されたような表現を口にするよりも、自分が実際に感じたことを伝えたいという考えを明かした。

また、食リポの現場で演出担当者から「もうおいしいとかって言わないで」と求められることもあるという。

しかし、石塚はこの演出に違和感があるようで、「おいしいは別においしいって言ったっていいわけじゃん」と反論。

さらに、「それ以外で」と別の表現を求められることについては、「誰だお前は」と冗談交じりに本音を漏らした。

長年、食べる姿そのものでもおいしさを伝えてきた石塚。食リポの言葉を無理に飾るのではなく、感じたことを素直に表現するという、自身のスタイルを語っていた。

【編集部MEMO】

石塚英彦は、お笑いコンビ・ホンジャマカとして恵俊彰と活動する一方、『元祖!でぶや』『ぴったんこカン・カン』『火曜サプライズ』など、数々のグルメ・バラエティ番組に出演。食リポでの「まいう～」というフレーズでも知られ、俳優や声優、音楽活動など幅広い分野で活躍している。





