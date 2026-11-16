お笑いタレントのいとうあさこが、2日に配信されたTBS Podcast番組『はなさく生命 Presents バービーのI’m OK?』(毎週月曜5:00～)に出演。40歳頃からの多忙な芸能生活を振り返り、仕事を引き受ける際に大切にしている考え方を明かした。

いとうあさこ

いとうあさこ、40歳頃からの多忙な生活を回顧

この日の配信では、「誰もが通る更年期」をテーマに、長年の付き合いがあるバービーといとうがトークを展開。2人は、かつてフジテレビ系バラエティ番組『ビューティー・コロシアム』のダイエット企画で共演したことを振り返り、いとうは当時について「あの頃、私は40歳前後」と説明した。現在56歳のいとうは、40代以降の働き方について「めちゃめちゃ働きまくってたところが、更年期真っただ中って、ドンズバだと思う」と、年齢的に更年期と重なる時期に多忙な生活を送っていたことを明かした。

当時は体調不良を感じることもあったものの、「そりゃそうだろうと思っちゃっていたわけ。40も過ぎればね」と、年齢や仕事の忙しさによるものだと受け止めていたという。さらに「40から馬車馬になるとずっと疲れている」と振り返り、仕事の時間が一定ではないことなどにも言及。「平気で50時間ぐらい働くぜ、みたいな」と多忙な働き方を語った。 しかし、いとう自身は、ほかのブレイクした芸人たちの忙しさを目にしてきたこともあり、自分がそれほど多忙だとは感じていなかったそう。

どんなに多忙でも仕事を断らないといういとうは「気持ちは、“お呼びいただいたので、させていただきます”だから、スケジュールが重なっていたらダメだけど、それ以外は(断らない)」と、自身の仕事に対する考え方を明かした。