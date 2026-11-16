お笑いタレントのいとうあさこが、2日に配信されたTBS Podcast番組『はなさく生命 Presents バービーのI’m OK?』(毎週月曜5:00～)に出演。40歳頃からの多忙な芸能生活を振り返り、仕事を引き受ける際に大切にしている考え方を明かした。

  • いとうあさこ

    いとうあさこ

いとうあさこ、40歳頃からの多忙な生活を回顧

この日の配信では、「誰もが通る更年期」をテーマに、長年の付き合いがあるバービーといとうがトークを展開。2人は、かつてフジテレビ系バラエティ番組『ビューティー・コロシアム』のダイエット企画で共演したことを振り返り、いとうは当時について「あの頃、私は40歳前後」と説明した。現在56歳のいとうは、40代以降の働き方について「めちゃめちゃ働きまくってたところが、更年期真っただ中って、ドンズバだと思う」と、年齢的に更年期と重なる時期に多忙な生活を送っていたことを明かした。

当時は体調不良を感じることもあったものの、「そりゃそうだろうと思っちゃっていたわけ。40も過ぎればね」と、年齢や仕事の忙しさによるものだと受け止めていたという。さらに「40から馬車馬になるとずっと疲れている」と振り返り、仕事の時間が一定ではないことなどにも言及。「平気で50時間ぐらい働くぜ、みたいな」と多忙な働き方を語った。 しかし、いとう自身は、ほかのブレイクした芸人たちの忙しさを目にしてきたこともあり、自分がそれほど多忙だとは感じていなかったそう。

どんなに多忙でも仕事を断らないといういとうは「気持ちは、“お呼びいただいたので、させていただきます”だから、スケジュールが重なっていたらダメだけど、それ以外は(断らない)」と、自身の仕事に対する考え方を明かした。

【編集部MEMO】
『はなさく生命 Presents バービーのI'm OK?』は、女性の心身の健康をテーマに、バービーさんがゲストと本音で語るTBS Podcastのトーク番組。TBSラジオ『バービーとおしんり研究所』のスピンオフ番組で、はなさく生命の「I’m OK? PROJECT」と連動。「“わたしは、大丈夫”を疑ってみよう」を軸に、女性のからだとこころ、そして自分にとっての“OK”とは何かを考えていく。

NTTデータ バリュー・エンジニア公式VTuber「七夜聖りあら」、滋賀大学とのコラボ動画を公開
A24のスリラー『バックルームズ』の【劇場限定16分間】の追加映像に変更
「落語家さんに怒られるかもしれないけど…」「論じること自体がバカバカしい」ナイツ塙、YouTuberヒカルの落語家デビューへの本音
YouTube、広告収益化の条件を大幅引き上げ　視聴時間8000時間、ショートは2000万回に
【開催決定!!】話題の男性アーティストが集結する『シンセレ SUMMER FESTIVAL 2026』とは?
都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』のロング予告とポスタービジュアル2種が公開
カレー沢薫の時流漂流 第403回 「地味で退屈な飲み物」こと麦茶をバズらせたHIKAKIN、珍しく炎上気味でも狙い通り？
20代から高めておきたい投資・資産運用の目利き力 第157回 ヒカルの家に棲みついた経営者が実践、“家賃330万円”でも安い「環境投資」の考え方
「また調子に乗ってと思う人もいたかもしれませんが…」「素晴らしかった」有田哲平が絶賛、フワちゃんの“覚悟と変化”
人気クリエイターが集結、毎年恒例の「YouTube Fanfest Japan」観覧募集を開始
HIKAKINのラーメン店「みそきん」が東京駅の地下街にオープン! 出店の思いを聞いてきた
ヒカキン「みそきん」初の実店舗が東京駅・東京ラーメンストリートに誕生
関連画像をもっと見る