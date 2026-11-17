大好きなアイドルと偶然出会い、自分の髪型を褒めてもらう。そんな場面を思い描いていた44歳女性のもとに、ある日、妄想とよく似た出来事が訪れた。15日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で紹介された女性リスナーのエピソードに、安住紳一郎アナウンサーもエールを送った。

安住紳一郎アナウンサー

推しの地方ロケに偶然遭遇する自分を想像

この日のメッセージテーマは「私の妄想」。北海道苫小牧市に住む44歳の女性から、推し活にまつわる投稿が寄せられた。

女性は最近、ある若手男性アイドルに夢中になっているという。特に繰り返し思い描いているのは、推しが出演する地方ロケ番組に偶然遭遇し、インタビューを受けるという場面だった。

地元の名所やグルメを紹介したところで、推しが突然、自分のショートヘアに注目する。

「ところで奥さん、そのショートヘアいい感じですね。俺も真似しよっかな。どこの美容室に行っているんですか」

さらに同行する芸人が、人気アイドルが北海道の美容室に通えるわけがないとツッコミを入れる。女性にとっては、この掛け合いこそが妄想の最高潮なのだという。

自宅に現れた人物から、まさかの一言

そんな妄想にふけっていたある日の午後、自宅のチャイムが鳴った。玄関先にいたのは、町内会費の集金に訪れた近所の女性。ところが、その女性が投稿者の顔を見るなり、

「あら髪型すごくかわいい。どこの美容室行ってるの?」

まさに、妄想の中で推しに言ってもらいたかった言葉だった。

一瞬、夢が現実になったように感じたものの、目の前にいるのはアイドルではなく近所の女性。投稿者は、褒めてくれた相手には申し訳ないと思いつつも、心の中で「なんであんたが言っちゃうんだよ!」とつぶやいてしまう。

それでも、妄想が現実に近づいた手応えを感じた女性。「念ずれば叶う」を合言葉に、今日も妄想を続けているそうだ。

安住アナ「本当にある時はあるからね」

投稿を聞いた安住アナは、「あら、いいね。面白い」と笑いながら反応。妄想が部分的に現実になったことについても、「いや、あるよ。本当にある時はあるからね」と理解を示し、「びっくりするような時あるからね」とコメントした。

そして最後には、「頑張ってください!」と女性の妄想を応援。思い描いた相手こそ違ったものの、日常に起きた小さな偶然を前向きに受け止める投稿者に、温かな言葉を送っていた。