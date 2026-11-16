お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子が、TBS Podcast『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』で、40代女性から寄せられた夫に関する悩みに回答。普段は無口で物静かな夫が、妻の前でだけ見せる意外な一面に驚きながら、ユーモアを交えてアドバイスを送った。

大久保佳代子

普段は無口な夫が豹変「君のチェリーをいただこう」

今回、番組に相談を寄せたのは、アメリカ在住13年目の40代女性。相談者の夫は40代半ばの会社員で、普段は無口。飲み会でも静かに聞き役に徹するタイプで、周囲からは「優しそうな旦那さんですね」と言われることもあるという。

しかし、そんな夫には妻にしか見せない意外な一面があるそう。

相談者によると、夫が豹変するのは決まって台所。妻が料理をしていると、背後から抱きつき、耳元で官能小説のようなセリフをささやいてくるという。

例えば、夫のせいで袖口に水がかかり、妻が「ああ、濡れちゃった」と言うと、夫は麒麟・川島明のような低い声で「一体何が濡れているのやら」と返答。

さらに、さくらんぼを買ってきた日に「さくらんぼ食べる?」と尋ねれば、「君のチェリーをいただこう」と低く濃厚な声で返し、料理中に何か手伝おうかと聞かれてお願いをすると、「注ぎ込むよ。いろんなものをね」と意味深な言葉を投げかけてくるという。

相談者は「袖は濡れるし、さくらんぼは食うか食わねえかわからないし、毎日毎日迷惑です」と困惑。

これまで何度もTPOをわきまえるよう注意してきたものの、夫はさらに官能的な言葉を重ねるばかりで、一向に改善されないという。

そして「この歩く官能小説、どうしたらおとなしくなるでしょうか?」と大久保に助言を求めた。

この相談に大久保は、「聞いてる分にはすごいユーモアがあってね、楽しいなとは思うけど」と笑いながらも、夫が本気でこうした言葉を口にしていることに注目。

夫が冗談として言っているのか、それとも妻をその気にさせようとしているのかによって、受け止め方も変わるのではないかと分析した。

さらに、相談者が夫について「実際にする時は1回でおとなしくなりますが、心の方は絶倫だと思います」とつづっていたことにも触れ、「心の絶倫だから言いたくてしょうがないんだろうな」とコメント。

最後には、自身も持っているという官能小説の用語辞典を夫にプレゼントしてみてはどうかと提案。「バリエーションがあったらもうちょっと楽しめるかもしれないね」と語り、夫婦のユニークなやり取りを楽しむようなアドバイスで締めくくった。