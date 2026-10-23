アントステラは11月6日から12月27日まで、「ステラおばさんのクッキー」と着せ替え人形「リカちゃん」のコラボレーションクッキー3種類を期間限定で販売する。リカちゃんが好きないちごをテーマにしたクッキーを展開するほか、購入金額に応じたオリジナルステッカーのプレゼントキャンペーンも実施する。

今回登場するのは、「ときめきはーと」「ころころいちごキャンディー」「いちごここあ」の3種類。いずれも100gあたり650円で販売する。

「ときめきはーと」は、いちご味のハート形の生地を、まろやかな甘さのクッキー生地で包んだ商品。ハート形の断面が特徴となっている。

「ころころいちごキャンディー」は、甘酸っぱいいちご味のボールクッキーに、ストロベリーキャンディーチップを加えた一品。クッキーとキャンディーチップの異なる食感を組み合わせている。

「いちごここあ」は、ほろ苦いココア味のクッキー生地で、いちご味の生地を囲んだ商品。いちごの甘酸っぱさとココアの風味を組み合わせた。

また、コラボ期間中は、店頭で量り売りクッキーを入れる袋もリカちゃんのオリジナルデザインに変更する。数量限定で、なくなり次第終了となる。

11月6日から12月7日までは、店頭で量り売りクッキーやギフト商品、カフェ対象商品を1,000円購入するごとに、オリジナルダイカットステッカーを1枚プレゼントする。ステッカーには、ステラおばさんのクッキーの制服を着たリカちゃんをデザイン。全5種類で、うち1種類はシークレットとなっている。絵柄は選べず、なくなり次第終了する。

さらに、ルミネ立川店(11月6～14日)、名古屋パルコ店(11月18～26日)、あべのキューズモール店(11月30日～12月7日)の3店舗では、オリジナルリカちゃんを展示。一部店舗には高さ142cmの等身大パネルも登場する。

このほか、公式XとInstagramでは、フォローやリポスト、いいねによるプレゼントキャンペーンを実施。各キャンペーンで5人に、ステッカー5種類のセットをプレゼントする。

オンラインストアでも11月6日から12月7日まで、対象商品を購入した人にステッカー1枚を配布する。