アントステラは、実在したステラおばさんの誕生日(4月13日)を祝う「ステラおばさん生誕祭」を3月17日〜4月13日の期間で開催する。本イベントは、ステラおばさんが大切にしていた「誰かのために作ろうという気持ち」や手作りクッキーの美味しさを伝えることを目的としているという。

ステラおばさん生誕祭

生誕祭限定のクッキーとマフィンを発売

生誕祭では、通常販売しているクッキーをヒントにした限定バージョンの焼き菓子が登場する。

「ピーカンチョコチャンク」(100g680円)は、チョコレートチップをヒントにピーカンナッツとチョコチャンクを混ぜ込んだ王道のアメリカンクッキーだ。

「あまおう苺スクエア」(100g680円)は、苺りんぐをヒントにあまおう苺パウダーを使用し、大人の味わいに仕上げたという。

また、森永ミルクキャラメルとコラボレーションした「ミルクキャラメル」(100g680円)は、キャラメルカスタードをヒントに絶妙な甘さとほろ苦さを実現。

さらに、3年ぶりの焼き菓子として「ステラおばさんの気まぐれマフィン」(378円)も発売される。しっとりとした生地に紅茶クッキーとチョコチャンクをトッピングしているそうだ。

量り売りクッキーがお得な特別イベントも

店頭では、ファンに嬉しい様々な催し物が用意されている。量り売りクッキーを1,500円以上購入すると「チョコレートチップクッキー」のキーホルダーが1個プレゼントされる企画が実施される。

また、3月26日と4月13日の2日間限定で、好きな量り売りクッキー15枚を1,000円で購入できる特別イベントが全国の直営店・加盟店で開催される予定だ。

SNSではイラストコンテストやプレゼントキャンペーンを展開

公式X(旧Twitter)では、生誕118年にちなみ「18歳のステラおばさん」などをテーマにしたイラストコンテストを開催する。「ステラおばさん賞」に選ばれると、公式Xのヘッダーにイラストが起用されるほか、季節のクッキーギフトが贈られるとのことだ。

そのほか、フォロー&リポストでクッキー118枚やピクニックセット、店頭で使えるデジタルクーポンが当たるキャンペーン、Instagramでのギフトプレゼント企画なども順次展開される。