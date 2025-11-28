「ステラおばさんのクッキー」を展開するアントステラは12月1日～2026年2月28日まで、冬期限定クッキー「厚焼きチョコがけクッキー」(100g 680円)2種を全国の直営店、加盟店68店舗の量り売りクッキーコーナー(岡山イオン店、千葉シーワン除く)で発売する。

今年はライスパフを加えリニューアル

同商品は、厚焼きにしたクッキーにチョコをコーティングしたずっしり満足感のある冬期限定のクッキーで、例年好評を博している。今年は、サクサク感と香ばしさを追求しライスパフを生地に加えてリニューアル。「厚焼きミルクチョコ」は、クッキー生地のサクサク感に加えコーティングしたミルクチョコとのまろやかな甘さのバランスが絶妙な味わいのクッキー。「厚焼きビターチョコ」は、ライスパフとアーモンドを練り込んだ生地にほろ苦いビターチョコのハーモニーが味わい深いクッキーとなっている。

店頭では、11月27日と28日、厚焼きミルクチョコの試食プレゼントを実施する。両日、店頭商品の購入で先着40名に、試食として1枚プレゼントする。

またXでは、12月1日～31日までの期間、その場で抽選結果がわかる「クッキー1枚お試し券プレゼントキャンペーン」を実施する。インスタグラムでは、12月10日～2026年1月7日まで、厚焼チョコがけクッキーを楽しむくつろぎタイムの「フォトコンテストキャンペーン」を実施する。