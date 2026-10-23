11月3日より公開される『ゴジラ-0.0』より、入場者特典として、暗闇で妖しく発光する蓄光仕様の「光る!ゴジラ(2026)ミニフィギュア」が配布されることが発表された。

映画を観ると、ゴジラがもらえる。

『ゴジラ-0.0』の公開日であり、記念すべき“ゴジラの日”でもある11月3日より、レッド・ブルー・クリアカラーからなる全3種類の入場者プレゼント「光る!ゴジラ(2026)ミニフィギュア」の配布が決定。本特典は、映画館で本作を1回鑑賞ごとにひとり1体プレゼントする。配布は全国合計200万体限定で、カラーはランダム配布。

今作『ゴジラ-0.0』に登場する最新フォルムのゴジラが、全長約5センチの手のひらサイズで立体化。さらに暗闇では、本作のゴジラの象徴でもある鋭い背鰭を始め、全身が妖しく発光するスペシャルな蓄光仕様だ。

入場者プレゼント概要

プレゼント名称：光る!ゴジラ(2026)ミニフィギュア

サイズ：全長約5センチ

なお、初日の上映回チケットは10月31日0：00より発売開始される。(一部劇場を除く／一部劇場で事前の会員先行販売等、販売スケジュールが変更になる可能性がある)

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