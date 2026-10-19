11月3日、今年の“ゴジラの日”に公開する、山崎貴監督最新作『ゴジラ-0.0(マイナスゼロ)』より、日本初お披露目となる「ジャパンプレミア」が10月19日、TOHO シネマズ日比谷にて開催された。

本イベントには、同作に出演する神木隆之介、浜辺美波、山田裕貴、佐々木蔵之介、田中美央、長澤まさみ、田中泯、吉岡秀隆、そして山崎貴監督が登壇した。

「追加情報です」興奮して山崎監督に電話を掛けた神木曰く…

本作で主人公・敷島浩一を演じる神木隆之介と、その妻・敷島典子を演じる浜辺美波。浩一と典子の関係性の変化も気になるところだ。登壇者がMCから試写の感想を聞かれる中、神木は初号試写のあと、興奮冷めやらぬまま山崎監督に電話をかけ、感想を伝えたことを明かした。

「帰ってから熱が冷めなくて、監督に電話させてもらったんです。1時間くらい。(そのエピソードは)舞台挨拶の時に、山崎監督が『なんか電話かかってきたんだよ、あいつなげーよ電話』と話して記事にもなったんです」と神木。山崎監督も「意外と取り上げられちゃったんだよね」と振り返った。

神木隆之介

「その時は『1時間も電話して長いよ、ワハハ』みたいなかんじでオチが付いていましたけど、ひとつ追加情報です。監督もめちゃくちゃニヤニヤして嬉しそうだったんですよ!」と神木が笑顔で明かすと、山崎監督も笑いながら「人からそんな電話が来るのは最高ですよ」と返した。

山崎貴監督

さらに神木は「記事を見て、ええ～? 自分も嬉しそうだったじゃん! と。でも、監督が熱を受け取ってくれたので、僕にとって良い時間でした」と、記事にもなった山崎監督とのやりとりの“追加情報”を伝えた。

浜辺美波

一方、浜辺は「ゴジラシリーズでしか感じないような映像体験ができました。私も監督に伝えたかったんですけど、いろいろな方に囲まれている監督に割って入って話しかけるのが恥ずかしかったので……」と試写を振り返る。

続けて「あまり伝えきれなかったと思って監督に連絡したんですけど、多分そのタイミングで電話かかっていたのかなと(笑)」と、神木の“1時間電話”に絡めたエピソードを披露した。

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