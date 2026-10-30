東映特撮ファンクラブ(TTFC)より、オリジナル作品「『仮面ライダーシノビ』“最終回”」の予告映像が解禁された。正式タイトルは『仮面ライダーシノビ 最終忍POW!!!』、配信は12月に決定。さらに蓮太郎の亡き母「彩芽(あやめ)役」として高田里穂がシリーズ初出演することも発表された。

また、『仮面ライダーシノビ 最終忍POW!!!』の配信に先駆けて、11月13日より多和田任益&財木琢磨が「仮面ライダーシノビ」の歴史を振り返る特番『山本康平の忍び道 「仮面ライダーシノビ」大解剖スペシャル』の配信も決定した。

『仮面ライダーシノビ 最終忍POW!!!』予告編

10月30日17時に解禁された予告編では、神蔵蓮太郎／仮面ライダーシノビ(演：多和田任益)、今生勇道／仮面ライダーハッタリ(演：財木琢磨)、そして天草四郎時貞／ジェロニモ(演：橋本祥平)らが迫力のバトルシーンを展開。天草四郎時貞による「復活の儀」がついに完了、戦慄のシーンが明らかになった。

さらに、『仮面ライダーシノビ 最終忍POW!!!』で初登場となる蓮太郎の亡き母「彩芽(あやめ)」を、本シリーズ初出演の高田里穂が演じる。『仮面ライダーオーズ/ＯＯＯ』の「泉比奈」役以外で「仮面ライダーシリーズ」に出演するのも初となる。

高田里穂(彩芽 役)コメント

ただいま、帰りました。今回は比奈ではなく、なんと蓮太郎のお母さんです。時が経ちましたね。「高田さんをイメージして役を書きました」と仰っていただいたその母は、強く逞しく、しなやかで心が大きく、まさに私の理想の女性でした。地面を沸騰させるほどの太陽が照り付ける中、彩芽を生きた、あの数時間のやさしい感覚は、今も私の中にあります。猛暑の中で、監督はじめ全スタッフさんが笑顔で仕事をしている空間を見て、15年前の日々がフラッシュバックされました。ああ、私はここから始まったんだ、と。仮面ライダーシノビ、ぜひお楽しみに! 今回怪力は、封印です。笑

特別番組『山本康平の忍び道 仮面ライダーシノビ大解剖スペシャル』配信決定!

『仮面ライダーシノビ 最終忍POW!!!』の配信に先駆けて、『山本康平の忍び道 仮面ライダーシノビ 大解剖スペシャル』が11月13日よりTTFC会員見放題配信を開始する。出演は多和田任益(神蔵蓮太郎／仮面ライダーシノビ 役)と財木琢磨(今生勇道／仮面ライダーハッタリ 役)、MCは山本康平。

『仮面ライダージオウ』(2018年)テレビシリーズでの初登場から始まり、2019年配信のTTFCオリジナル『仮面ライダージオウ スピンオフ RIDER TIME仮面ライダーシノビ』(全3話)、『仮面ライダーギーツ』(2022年)とコラボしたTTFCオリジナル『ギーツエクストラ 仮面ライダータイクーン ｍｅｅｔｓ 仮面ライダーシノビ』まで、作品の歴史を深掘りする。もちろん、最新作『仮面ライダーシノビ 最終忍POW!!!』も。

本コンテンツのショートカット版、『5分で分かる!仮面ライダーシノビfrom「山本康平の忍び道 仮面ライダーシノビ大解剖スペシャル」』も同時刻より東映特撮YouTube Officialにて無料配信を開始する。

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