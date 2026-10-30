2004年2月15日から2005年2月6日にテレビ朝日系列でTV放送された『特捜戦隊デカレンジャー』より、TV放送から22年の時を経て、11月30日に小説「特捜戦隊デカレンジャー フルブラスト・ラビリンス」が出版される。スーパー戦隊シリーズの小説としては、『忍風戦隊ハリケンジャー』 (2014年)以来12年ぶりの出版となる。

2004年2月15日から2005年2月6日にテレビ朝日系列でTV放送された『特捜戦隊デカレンジャー』より、TV放送から22年の時を経て、11月30日に小説「特捜戦隊デカレンジャー フルブラスト・ラビリンス」が出版される。スーパー戦隊シリーズの小説としては、『忍風戦隊ハリケンジャー』 (2014年)以来12年ぶりの出版となる。

この出版を記念し、スーパー戦隊シリーズの小説として初となる小説出版記念イベントを、ヒーローショーの聖地とも呼ばれる“シアターGロッソ”で開催することが決定した。小説は、2004年9月11日より劇場公開された映画『特捜戦隊デカレンジャー THE MOVIE フルブラスト・アクション』の約20年後を描いたファン待望の内容となっている。

本イベントには、当時の出演キャストであるさいねい龍二、林剛史、伊藤陽佑、菊地美香、吉田友一、稲田徹の6名に加え、本作の著者でありプロデューサーの塚田英明が登壇。また、小説にも繋がる映画『特捜戦隊デカレンジャー THE MOVIE フルブラスト・アクション』をキャスト達と共に振り返るオーディオコメンタリーの実施や、今回の小説の幾つかのシーンをキャスト達が生で演じる「SPECIAL朗読劇」、さらに、ここでしか聞けない執筆秘話が明かされるトークコーナーなど、盛りだくさんな内容となっている。

また、イベントの発表に伴い、イベントビジュアルも初公開。小説の表紙ビジュアルを前に、デカレンジャー7人が集結。変身アイテムでもあるSPライセンスを各々が示し、新たな敵へと立ち向かっていくような期待高まるビジュアルとなっている。

なお、本イベントのチケットの先行受付が情報解禁日時と同じ、10月30日AM8：00からe+(イープラス)及びTTFC(東映特撮ファンクラブ)にて開始した。またチケット購入者には以下の豪華な無料特典も付いてくる。

小説『特捜戦隊デカレンジャー フルブラスト・ラビリンス』出版記念イベント

日程:12月2日 1公演目 開場17：00～ 開演17：30～、2公演目 開場19：45～ 開演20：15～

会場:東京ドームシティ シアターGロッソ(東京都文京区後楽1-3-61)

チケット:全席指定 9,000円(税込) ※3歳以上有料。3歳未満膝上鑑賞無料。但し、お席が必要な場合は有料

登壇キャスト

さいねい龍二(赤座伴番/デカレッド)

林 剛史(戸増宝児/デカブルー)

伊藤陽佑(江成仙一/デカグリーン)

菊地美香(胡堂小梅/デカピンク)

吉田友一(姶良鉄幹/デカブレイク)

稲田徹(ドギー・クルーガー/デカマスター)

購入者特典

著者の塚田プロデューサー直筆サイン入り 小説『特捜戦隊デカレンジャー フルブラスト・ラビリンス』プレゼント

キャラクター7人とのハイタッチ会参加権

※小説はイベント当日、会場内のみでのお渡し。事前及び後日の配送は行わない。

※ハイタッチ会に番組キャストの参加はない。

※塚田Pのサイン入り小説のお渡し会、ハイタッチ会はイベント終了後に実施する。

チケット販売

先行受付:e+(イープラス)、TTFC(東映特撮ファンクラブ)にて10月30日AM8：00より先行受付開始

一般販売:11月14日AM8:00より一般販売開始

小説 特捜戦隊デカレンジャー フルブラスト・ラビリンス

著者:塚田英明

発売日:2026年11月30日

価格:定価:本体1000円(税別)

判型:A6

ページ数:408ページ

出版社:講談社

概要・あらすじ

スーパー戦隊シリーズの大人気作『特捜戦隊デカレンジャー』が、小説になって登場!プロデューサー塚田英明が筆を執り、2004 年 9 月 11 日より劇場公開された映画『特捜戦隊デカレンジャー THE MOVIE フルブラスト・アクション 』 の約20年後を描く。

裁判長による銃乱射事件が発生し、その異常な事件に不穏な気配を感じるファイヤースクワッド隊長・赤座伴番(バン)。銃乱射事件をきっかけに、宇宙各地では善良な人々が突如として凶悪事件を引き起こす――。多発する不可解な事件の背後には、宇宙全体を揺るがす巨大な陰謀が潜んでいた! 20年後のデカレンジャーが挑む、史上最大の事件!

「チェンジスタンバイ!」

「ロジャー!エマージェンシー!デカレンジャー!」

(C)東映