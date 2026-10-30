テレビ東京は11月2日20時から、「世界！ニッポン行きたい人応援団」の2時間スペシャルを放送する。スペインから招待された熱烈なゴジラファンが、日本各地の巨大ゴジラ像や東宝本社、東宝スタジオを巡る。スタジオゲストとして長澤まさみ、DJ KOOが出演する。

今回のスペシャルでは、スペイン・バルセロナで出会ったゴジラファンのライアさんが来日。日本人の友人に「怒った時ゴジラみたいになるよね」と言われたことをきっかけにゴジラに興味を持ち、シリーズ全作を観たという。自宅にはゴジラグッズ専用の部屋があり、最新作のネタバレを避けるため予告映像も我慢していたほどだという。

ライアさんは「ゴジラについてもっと学び、スペインでゴジラの魅力を広めたい」という思いを胸に、兵庫県・淡路島、神奈川県・横須賀、東京・日比谷を訪問。淡路島では、屋外では世界最大となるゴジラ像と対面し、ゴジラの口の中に飛び込むジップラインにも挑戦する。

さらに、ゴジラの製作・配給元である東宝の本社と、これまでのすべてのゴジラ作品に関わってきた東宝スタジオを見学。歴代のゴジラスーツが保管されている倉庫や、ゴジラの音声、数々の名曲が生まれたダビングステージを訪れる。撮影に使われたアイテムや直筆の絵コンテなど、貴重な資料も公開される。

東宝スタジオでは、映画『ゴジラ-0.0』の山崎貴監督がサプライズ登場し、ライアさんとの対談が実現するという。

スタジオゲストは、映画『ゴジラ-0.0』に出演し、過去には『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』で小美人役を演じた長澤まさみと、ゴジラファンのDJ KOO。長澤は「ひとつのことにこんなに夢中になれるなんてVTRをみながら感動しました！」、DJ KOOは「言葉に出ないくらい良い体験。ゴジラ最高ですね！」とコメントしている。

番組は11月2日20時から21時54分まで、テレビ東京系で放送。TVerなどで見逃し配信も予定している。

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