レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は10月28日、現在店舗で提供中の「豆乳ポルチーニ鍋」を、テイクアウト・デリバリー向けメニュー「食べるスープ」(テイクアウト1,110円、デリバリー1,680円)として、一部店舗限定で発売する。

「食べるスープ」に「豆乳ポルチーニ鍋」が登場

食べるスープは、温野菜の味が自宅でも楽しめるよう、テイクアウト・デリバリー向けにアレンジしたメニュー。おだしに1/2日分の野菜と厳選したお肉を組み合わせ、手軽に栄養が摂れる、体にうれしい一杯に仕上げた。また、野菜やお肉、鍋肴などを追加したり、ご飯・うどんの量を調整したりと、自由にカスタマイズできるため、その日の気分やお腹の空き具合に合わせて、「自分だけの一杯」を楽しめる。なお、ごはん・うどん、お肉の量を追加する場合、テイクアウトとデリバリーで追加料金が異なる。ご飯・うどんなしの場合は、テイクアウトで70円、デリバリーで100円引きとなる。

豆乳ポルチーニ鍋

12月22日までの期間限定で登場する豆乳ポルチーニ鍋は、温野菜で人気の「濃厚豆乳だし」に、世界三大きのこの1つとされる「ポルチーニ」のエキスとチキンの旨みを加えたおだしが特長。芳醇な香りと豆乳のまろやかな味わいに、白菜・味えのき・甘にんじん・水菜・洒落ねぎの5種の国産野菜と豚肉を合わせ、おだしの旨みとともに具材のおいしさを最後まで堪能できる一品となっている。野菜をしっかり摂りたいときや栄養バランスが気になるときはもちろん、食事の準備に時間をかけられない日や、学校や仕事帰りの夕食、夜遅い時間の食事にもおすすめだという。

「鴨しゃぶ鍋」など5種類のメニューも展開

食べるスープでは、このほかにも5種類のメニューを展開している。

期間限定の「鴨しゃぶ鍋」(テイクアウト1,180円、デリバリー1,780円)は、鴨の上品な旨みと甘みを香り豊かな初代極みだしで味わえる一杯。

「極み白醤油の和風鍋」(テイクアウト1,050円、デリバリー1,580円)は、鰹の旨みと香りを凝縮した本枯節が素材の味を引き立てる、優しい味わいが特長。

「ごま豆乳鍋」(テイクアウト1,050円、デリバリー1,580円)は、湯葉ができるほど濃厚な豆乳だしにコクのあるごまだれを加えた、クリーミーでまろやかな一杯。

「旨辛火鍋」(テイクアウト1,050円、デリバリー1,580円)は、チキンスープと魚介の旨みに唐辛子やコチュジャンなどを加え、ピリ辛でコクのある味わいに仕上げた。

「こく旨にんにく鍋」(テイクアウト1,050円、デリバリー1,580円)は、テールの旨みを利かせたコクのあるスープが特長で、しっかり食べたいときにおすすめの力強い味わいだという。