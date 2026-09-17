早いもので2026年も残り3ヶ月ちょっと。世間は完全に秋、「さつまいも」の季節だ。ファミリーマートの秋の風物詩も、今年は「ファミマのおいも収穫祭」と名前を新たに、スケールアップして帰還するらしい。

9月22日からスタートするこのフェア、今年は史上初「お芋×キャラメル」の掛け合わせをはじめ、多彩な食感をテーマにした全14商品がラインナップ! 一足早く実食する機会を得たので、特に美味しかった商品を厳選してレポートするぞ〜!

「ファミマのおいも収穫祭」開幕! 厳選5種類をレポート

2021年の初開催から数えて6年目。もはや秋の国民的行事と言っても過言ではない(？)このお芋フェア。さっそく、全14商品の中から特に注目すべき5商品を実食形式でお届けしよう。

(1)「ザクほろシュー(お芋クリーム)」

まずトップバッターは、今年5月の登場以来ヒットを飛ばしている人気シリーズの新作「ザクほろシュー(お芋クリーム)」から。さっそく開封してみると……

ふむ。デカい。表面のゴツゴツとしたクッキー生地も含め、実にそそるビジュアルである。試しに半分に割ってみると、中にはギッシリとクリームが。いいね〜！ お味のほうはと言うと……

……うわっ、何これ……ウマァ〜……。ザクザク＆トロトロでめちゃくちゃウマい! 最初にクッキーシュー生地がザクッ＆ホロッと心地よく崩れたかと思うと、間髪入れずにあふれ出すクリームの波! たまらんぞ……!

しっとりなめらかな「紅はるか焼芋ペースト」を使ったお芋カスタードと、軽やかなお芋ホイップクリーム。この2つのクリームが口の中で溶け合い、お芋の香ばしさと濃厚なコクが一気に鼻を抜けていく! 華やか〜!

シュー生地の香ばしさとほのかな塩味が、クリームの濃厚な甘みを引き立てつつも引き締めている。しかも謎に後味はスッキリで重くない。これ、めちゃいいわ!

(2)「おいものカヌレ 〜キャラメルソースがけ〜」

続いては、今年のテーマ「お芋×キャラメル」を象徴する注目作、「おいものカヌレ 〜キャラメルソースがけ〜」。

ツヤツヤと輝く焦がしキャラメルソースがたっぷりかかっていて、見た目からしてすでに高級感がある。

さっそく口に運んでみると……

えっ!? うわ、マジで!? ウマッッッ! ウマいウマいウマいッ! 笑えるくらいウマいッ! 何じゃこれ、めっちゃ大人＆リッチな味わい! ビターで香ばしい焦がしキャラメルの風味がガツンと広がり、そのすぐ後から紅はるかの芳醇な甘みがじんわりと追いかけてくる。

カヌレ特有の"むちっ"とした濃密な生食感に、キャラメルのほろ苦さとお芋のふくよかな甘み。このふたつが互いのコクを何倍にも引き立て合っている。見事なマリアージュだ。甘ったるさは皆無で、後味は驚くほど上品。濃いめのブラックコーヒーやストレートのアールグレイと一緒に、じっくり噛みしめながら優雅に味わいたい逸品だ。ウマすぎて意味がわからんレベル。

(3)「紅はるかのスイートポテト〜テリーヌ仕立て〜」

こちらは「紅はるかのスイートポテト〜テリーヌ仕立て〜」。昨年のスイートポテトも絶品だったが、今年は"テリーヌ仕立て"の2層構造に進化しているという。

きれいな2層の断面図をしばらく愛でるように眺めつつ……ひと口、パクッ。

うおおお……濃密！ 圧・倒・的に濃密！ 極上のなめらかさだ。素材の甘みが際立つなめらかなスイートポテトと、みっちりとコクが詰まったさつま芋テリーヌ。この2層が口の中で合流したときのねっとり感が凄まじい！

紅はるか特有の蜜のような甘みと風味が凝縮されていて、まるで裏ごししたての焼き芋を極限までリッチに仕立て直したかのよう。お芋本来のポテンシャルを極限まで引き出した、まさに芋好きのためのご褒美スイーツだ！

(4)「ピザサンド さつまいもチーズ」

ここで甘いものから一転、温めて食べるワンハンドフード「ピザサンド さつまいもチーズ」にちょっかいを出してみよう。昨年のフェアでも度肝を抜かれたこの傑作、まさか今年も帰ってきてくれるとは……いやぁ、会いたかったぞ〜。

レンジでしっかり温めて、アツアツの状態で開封。もちもちのトルティーヤ生地を割ると、中から黄金色のお芋とチーズがとろ〜りとお目見えする。火傷も厭わず、勢いよくガブッ!

キタァァァーーーッ! これこれ、これよ! 相変わらずの悪魔的ウマさ!! モチモチした生地の食感とホクホクした茨城県産紅はるかの濃厚な甘み、そしてゴーダとモッツァレラという2種のチーズの力強い塩気とコクが雪崩のように押し寄せてくる。そして全体をまとめ上げるハニーメープル入りフィリングの芳醇な香り……完璧!

「甘い」と「しょっぱい」の波状攻撃に、もはやノックアウト寸前。お芋の自然な甘みとチーズの癖のある旨味が奇跡的なバランスで調和していて、食べる手が止まらない! ワインやハイボールのお供にもピッタリだろうな〜。

(5)「紅はるかの焼いも最中」

ラストを飾るのはアイスコーナーから「紅はるかの焼いも最中」。パッケージを開けると……

どう? このフォルム。もちろん、焼いもです! こういう遊び心、大事。溶ける前にかぶりついてみると……

う〜ん、極上! 口に入れた瞬間に香ばしい最中がパリッと弾け、紅はるかペーストを使用したアイスのミルキーな甘みと、中央に仕込まれた「おいもあん」の濃厚なコクがぶわ〜っと広がる! アイスなのに、ちゃんとねっとりした柔らかさが保たれており、リアルな焼き芋の蜜を彷彿させる仕上がりだ。

今回紹介した5商品のほかにも、「芋けんぴチョコ」や「おいものフロランタン」、「おいものパウンドケーキ」など、魅力的な限定商品がまだまだ目白押し! どれも数量限定・期間限定なので、気になった方は発売日の9月22日以降、なるはやでお近くのファミリーマートにダーッシュ! ってことで、ひとつよろしく!