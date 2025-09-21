NEWS加藤シゲアキ、出演を直談判された“親友”とは「『ゲストで呼べ』と…」

テレビ朝日の新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』(10月6日スタート 毎週月曜23:15～23:45)の囲み取材会が17日に都内で行われ、DOMOTOの堂本光一とNEWSの加藤シゲアキが登壇した。

「ゲストで呼んでみたい人は?」の質問に答えた加藤シゲアキ

加藤シゲアキ

同番組は、堂本と加藤がMCを務める総合エンタメ案内番組。“世界の知られざるエンタメSHOW”を徹底調査し、舞台をはじめ多種多様な芸術・エンタメに精通している2人が、SHOWにこだわる多彩なゲストとともに、舞台の楽しさを世に広く伝えていく。

先輩である堂本とMCを務める加藤は、「先輩と(一緒に)やるということで気負うところもあったんですが、初回収録を終えて楽しくやらせてもらったので、先輩の懐の深さに感動しております」と笑顔を見せる。

堂本の懐の深さを感じたエピソードを聞かれた加藤だったが、すぐに回答することができず、しばしの沈黙が。すると、堂本がすかさず「ないんかい!」とツッコミを入れ、報道陣からも笑いが起こった。

これに加藤は「こういうところです(笑)。ちゃんとツッコんでくださるところが懐が深いなと思います」とタジタジになりながら答えた。

また、「ゲストで呼んでみたい人は?」という質問が寄せられると、「この番組が決まったときに最初に『ゲストで呼べ』と言ってきた人がいて……」と切り出した加藤。

その人物について、加藤は「勝地涼なんですけど、僕は仲良くで親友なんです。かつ光一くん・剛くんのファンでもあるので、『いつでもゲストで行けるように日にちを空けておきます』とLINEが来ました」と明かしていた。