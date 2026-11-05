ワークマンは、TVアニメ『薬屋のひとりごと』の限定アイテムを11月6日から全店で発売する。ラインアップは、プリント半袖Tシャツ、おくすり手帳ケース、ハンカチ＆ポーチセット、ウォレットショルダーの全4商品。デザインはもちろん、使いやすさにも注目のラインアップをひと足早くご紹介しよう。

ポップもスタイリッシュもそろう半袖Tシャツ

プリント半袖Tシャツは、全5種類のデザインで、サイズはM・L・LLの3サイズ展開。さらっとした肌触りの生地で、お出かけにも部屋着にも快適に着られそうだ。

プリント半袖Tシャツ

「オフホワイトA」は、前面に猫猫の顔を大きくプリント。そのほかの4種類は、前面にロゴ、背面に作品のモチーフをあしらっている。

オフホワイトとグレーベージュは、猫の「毛毛」や薬の道具をプリントしたポップなデザイン。ネイビーとブラックは、壬氏のシルエットや「薬屋」のロゴをあしらったスタイリッシュなデザインだ。性別や着用シーン、好みに合わせて選びやすいラインナップとなっている。

オフホワイトB（毛毛）

グレーベージュ



ネイビー（壬氏）

ブラック



TVアニメ『薬屋のひとりごと』プリント半袖Tシャツ

管理番号： 22953

22953 価格： 各980円（税込）

各980円（税込） カラー： オフホワイトA（猫猫）、ネイビー（壬氏）、オフホワイトB（毛毛）、グレーベージュ、ブラック

ポケットが充実したワークマン初のおくすり手帳ケース

ワークマンで初めて発売するという「おくすり手帳ケース」は、外側と内側で異なる色柄を楽しめる仕様になっている。外側は単色、ロゴのみのシンプルなデザインだが、ファスナーを開けると、内側には作品のモチーフが全面にプリントされており、落ち着いた外観と、作品の世界観を楽しめるデザインを両立しているのが特徴だ。

おくすり手帳ケース

ベージュ

ネイビー



ワイン

ブラック



使い勝手にもこだわりを感じられる。閉じた状態では軽くて薄いコンパクトな印象だが、パカッと開くと、右側にはファスナー付きのメッシュポケットと、その奥にもポケットを配置。左側には10個のカードポケットと大きめのポケットが2つあり、中央にはペン差しも付いている。





ポケットにペン差しまで収納たっぷり

おくすり手帳ケースとしてはもちろん、旅行時のパスポートケースや母子手帳ケースなど、幅広い使い方ができそうだ。

TVアニメ『薬屋のひとりごと』おくすり手帳ケース

管理番号： 48455

48455 価格： 各1,500円（税込）

各1,500円（税込） カラー： ワイン、ネイビー、ブラック、ベージュ

ハンカチとポーチを組み合わせたセット

「ハンカチ＆ポーチセット」は、名前のとおり、ハンカチとポーチを組み合わせた商品。グリーン、ネイビー、ベージュ、ワイン、ブラックの全5色をラインアップする。

ハンカチの柄はカラーごとに異なり、猫猫や壬氏のほか、「薬屋」のロゴや猫の「毛毛」などが刺繍されている。ポーチは中身が見えるメッシュ素材。ハンカチを入れるのはもちろん、ティッシュやリップなどの小物を収納するのにも使えそうだ。

グリーン

ネイビー



ブラック

ベージュ

ワイン



TVアニメ『薬屋のひとりごと』ハンカチ＆ポーチセット

管理番号： 48456

48456 価格： 980円（税込）

980円（税込） カラー： グリーン、ネイビー、ベージュ、ワイン、ブラック

収納力が魅力のウォレットショルダー

「ウォレットショルダー」は、ショルダーストラップ付きの財布型バッグ。外側にも内側にも複数のポケットがあり、収納力抜群のアイテムだ。

ウォレットショルダー

前面のポケットを開くと大きく開き、カードポケットが10個、ファスナー付きポケットが1つ、ペンホルダーを備える。メイン収納も大きく開くため中身を確認しやすく、ミニポケットやファスナー付きポケットなど、小物を整理しながら収納できるつくりとなっている。

カラーはワイン、ネイビー、ベージュ、ブラックの4色。おくすり手帳ケースと同様、外側はロゴのみのシンプルなデザインで、内側には作品のモチーフを全面にあしらっている。







ワイン







ネイビー







ベージュ







ブラック

TVアニメ『薬屋のひとりごと』ウォレットショルダー

管理番号： 48457

48457 価格： 2,500円（税込）

2,500円（税込） カラー： ワイン、ネイビー、ベージュ、ブラック

デザインと使いやすさを備えた全4商品{#id5}

コラボ発表時から注目を集めている本アイテム。作品の世界観を楽しめるデザインはもちろん、幅広い世代がさまざまなシーンで使いやすい機能性も備えたワークマンらしいラインナップとなっている。

発売は11月6日。オンライン販売はなく(記事掲載時点)、全国のワークマン全店舗で取り扱う。気になった人は、ぜひ店頭でチェックしてみてほしい。

(c)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会