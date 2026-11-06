ディズニー映画『ライオン・キング：ムファサ』が、11月6日21時から日本テレビ系「金曜ロードショー」で初放送される。本編ノーカットで、孤児だったムファサが偉大な王となるまでと、のちにスカーとなるタカとの兄弟の絆を描く。

物語の始まりは、孤児となった幼いムファサと、王家の血を引く王子タカとの出会い。強大な敵キロスの脅威にさらされた二人は、群れを守るため「約束の地・ミレーレ」を目指す旅に出る。血のつながりを超えて結ばれた二人が、なぜ異なる運命をたどるのか。名作『ライオン・キング』へとつながる物語が明かされる。

超実写版ならではの映像表現も見どころのひとつ。毛並みや風に揺れる葉の質感に加え、動物たちの微細な表情や感情の機微を描き、サバンナの雄大な自然を映し出す。バリー・ジェンキンス監督が描くドラマを、リン＝マニュエル・ミランダが手がける楽曲が彩る。

日本語吹替版では、ムファサを尾上右近、タカを松田元太、キロスを渡辺謙が演じる。『ライオン・キング』の原点となる、切なくもドラマチックな兄弟の物語を本編ノーカットで放送する。

『ライオン・キング：ムファサ』は、11月6日21時から日本テレビ系「金曜ロードショー」で放送。放送枠は30分拡大し、23時24分まで。

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