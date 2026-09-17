RIZAPは、コンビニジム「chocoZAP」で『進撃の巨人』とのコラボレーションキャンペーンを開始した。期間は9月17日から11月23日までで、国内のchocoZAP全店舗で展開する。

今回のキャンペーンは、「運動を始めたいけれど、なかなか一歩を踏み出せない」という人へ向けた企画。『進撃の巨人』の世界観を活用し、運動への心理的なハードルを“壁”になぞらえて、運動習慣づくりを後押しする。エレンやリヴァイ兵長が登場するパロディ漫画や館内動画のほか、オリジナルグッズなどを展開する。

キャンペーンでは、エントリーした会員を対象にオリジナル特典をプレゼントする。エントリーするだけでコラボ壁紙をダウンロードできるほか、来館回数に応じて抽選やプレゼントの対象となるスペシャル特典を用意する。

エントリー者全員にプレゼントされるコラボ壁紙

来館10回達成者には、オリジナルTシャツ(抽選100人)やアクリルスタンド(抽選500人)の抽選権を付与。

コラボTシャツ

アクリルスタンド

来館20回ではジオラマアクリルスタンド(抽選100人)、来館40回ではダイカットステッカー2種を全員にプレゼントするほか、リカバリーウェア(抽選10人)の抽選権も用意する。

ジオラマアクリルスタンド

ダイカットステッカー

リカバリーウェア

さらに、期間中はchocoZAP館内のタブレットで限定動画を配信するほか、公式Xアカウントを活用したプレゼント企画も実施。対象投稿のリポストとハッシュタグ「#進撃の5分」を付けた投稿を行った人の中から、抽選で100人にステンレスボトルをプレゼントする。

ステンレスボトル

RIZAPによると、日本では習慣的に運動する人の割合が約3割にとどまっており、特に20〜30代の運動不足が課題となっているという。今回のコラボでは、「好き」や「推し」の力を生かし、運動を始めるきっかけづくりを目指す。

『進撃の巨人』は、諫山創氏による漫画作品で、2009年から2021年まで連載された。累計発行部数は1億4,000万部を超え、コミックスは全世界18言語・180カ国以上で出版されている。

chocoZAPは、今後もさまざまなコラボレーションを通じて、運動を身近な存在にする取り組みを進めるとしている。