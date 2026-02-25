ブルボンは3月4日～10日、新潟で展開しているコンセプトショップ「Un BOURBON(アン・ブルボン)」を、阪急うめだ本店にて期間限定でオープンする。

「Un BOURBON(アン・ブルボン)」は、少量生産ならではのクラフト技術を活かし、一歩上の品質を追求した特別な菓子を提供するコンセプトショップ。商品名に作品を意味する「Op.(オーパス)」を冠した、こだわり抜いた逸品を取りそろえる。新潟では、JR新潟駅の商業施設「CoCoLo新潟」で展開しており、今回、関西に初進出する。

販売する商品のひとつ「クラフト ルマンド フロランタン Op.001キャラメリゼ」(1,381円)は、阪急うめだ本店で先行販売商品。幾重にも重ねたクレープ生地に、直火焚きキャラメルと香ばしいアーモンドを合わせた。

クラフト ルマンド フロランタン Op.001キャラメリゼ

発酵バターを贅沢に使用した「クラフト ルマンド クリスプ」(1,181円)や、濃厚なチョコレートで包んだ「クラフト ルマンド ル・ショコラ」(1,280円)なども用意する。

クラフト ルマンド クリスプ Op.001シュガーバター

会場では、新潟県伝統工芸品である「吉田バテンレース」とのコラボレーション商品も販売。職人が手作業で仕上げたミニバッグを先行販売するほか、つけ襟やハンカチなども用意し、新潟の文化を伝える。

2月16日からは阪急百貨店オンラインストアにて一部商品の事前予約も開始した。