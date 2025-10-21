富士山麓電気鉄道は、富士急ハイランドで「やる気のない公式ヒーロー」として人気というキャラクター「絶叫戦隊ハイランダー」をモチーフにした新車両「絶叫戦隊ハイランダー号」を10月24日から運行開始すると発表した。

富士急行線で6000系の新車両「絶叫戦隊ハイランダー号」が運行開始する

「絶叫戦隊ハイランダー号」は、昨年12月にJR東日本から譲り受けた205系3両編成を改造した列車で、車両形式は6000系(クモハ6703-モハ6803-クハ6753)。戦隊ヒーローらしからぬ「やる気のなさ」を表現したコミカルな装飾を車両内外に施し、「ハイランダー」の世界観を演出する。車内のドア等も「ハイランダー」にちなんだしかけがあり、移動時間も楽しめる特別な車両となるよう演出した。10月24日から富士急行線の大月～河口湖間で運行する。

運行初日の10月24日、11時から河口湖駅で出発式を開催。「絶叫戦隊ハイランダー」が1日特別車掌として登場し、テープカットや「出発進行!」のかけ声で式典を盛り上げる。出発式終了後、11時18分に河口湖駅を発車し、途中の富士急ハイランド駅まで「ハイランダー」が乗車する予定となっている。この列車は普通運賃のみで乗車可能だが、当日の状況により乗車制限を行う場合もあるとのこと。富士急ハイランド駅では10月24日の11時20分から、同駅で降車した人(先着100人)を対象に記念ステッカーを配布する。