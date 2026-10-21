ブランド総合研究所は10月19日、「東北各県の魅力度ランキング2026」を発表した。同調査は6月23日～7月17日、20代～70代の男女3万1,666人を対象に、インターネットで実施した。

東北各県の魅力度ランキング2026

同調査は、国内1,000市区町村および47都道府県の計1,047地域を対象に、全国の消費者が各地域のブランド力を評価する日本最大規模の消費者調査。東北地区で最も評価が高かったのは、「宮城県」で、前年より4つ上昇し、TOP10目前の11位にランクインしている。

宮城県の魅力度が上昇した要因としては、「観光意欲度」が前年23位から15位へ急上昇するなど、観光面の評価向上が挙げられる。岩沼市の金蛇水神社がSNSで話題を呼び外国人観光客も9.3倍に急増。気仙沼大島の山頂に気仙沼湾などを360度見渡せる施設ができる「亀山テラス360」がオープンしたことも注目を集めている。

宮城県のランキング

東北地区2位は青森県で、全国の順位では3つ上昇し18位となった。青森市の「ねぶた」、弘前市の「ねぷた」など、「地域固有の祭りやイベント等」の認知度は30.7％で全国1位となっている。

青森県のランキング

東北地区3位は秋田県(全国順位23位)だった。大曲の花火をはじめとする「魅力的な伝統芸能、祭り、イベントがある」が全国3位と高くなっており、「地元産の食材が豊富」も全国4位に入っている。

秋田県のランキング

東北地区4位の福島県は、全国の順位では5つ上昇して28位となった。「観光意欲度」も前年の43位から34位へと、9つランクアップしている。これら順位の上昇は、同県が展開してきた大型の観光キャンペーンの効果が考えられるという。

福島県のランキング

東北地区5位は岩手県(全国順位31位)だった。大谷翔平さん、菊池雄星さん、佐々木朗希さんというメジャーリーガ―3人が岩手県出身であることから、スポーツのイメージを飛躍的に高めている。

岩手県のランキング

東北地区6位は山形県(全国順位33位)となった。山形県は、米国『ナショナル ジオグラフィック』が発表した「2026年に行くべき世界の旅行先25選」で、日本国内で唯一選出されている。「混雑を避けて、通年で、古くからの伝統と神秘的なアウトドア体験ができる」ことが選出の決め手となった。