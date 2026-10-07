セブン - イレブン・ジャパンは10月14日から順次、全国のセブン - イレブン店舗で電子レンジで温めて食べる麺類をリニューアルする。

セブン - イレブンの温かい麺

第一弾として「鰹香る旨みつゆかき揚げそば」「ふんわり玉子が出汁にとけこむかき玉うどん」などを発売し、10月21日からはラーメン商品も順次リニューアルする。新商品として「お出汁の旨み 牛肉うどん」「ねぎ油香るもやし醤油ラーメン」も登場する。

「鰹香る旨みつゆかき揚げそば」はそばと出汁を見直し

「鰹香る旨みつゆかき揚げそば」(537.84円)は、そば粉や配合を見直し、よりコシのある食感に仕上げた。また、出汁の香りと旨味を追求した新製法の鰹出汁つゆを使用。ボリューム感のあるかき揚げとともに、鰹の豊かな風味を楽しめる一杯としている。

「ふんわり玉子が出汁にとけこむかき玉うどん」は玉子の具材感をアップ

「ふんわり玉子が出汁にとけこむかき玉うどん」(429.84円)は、器いっぱいに広がる玉子あんと、出汁の旨みたっぷりのつゆがうどんにやさしく絡む一品。製法を見直し、玉子のゴロッとした具材感を高めたという。

新商品「お出汁の旨み 牛肉うどん」も登場

「お出汁の旨み 牛肉うどん」(645.84円)は、牛肉の旨みと玉ねぎの甘みがつゆに染み出し、奥深い味わいを生み出している。牛肉のコクと出汁の風味が一体となった、満足感のある一杯としている。

「ねぎ油香るもやし醤油ラーメン」は10月21日から

「ねぎ油香るもやし醤油ラーメン」(496.80円)は、ねぎ油の香りが広がる醤油スープに、炒めたもやしと人参を合わせたラーメンとなっている。

「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン」は11代目に

「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン」(734.40円)は、今回のリニューアルで11代目となる「中華蕎麦とみ田」監修の「豚ラーメン」。スープと麺の配合を見直し、醤油のキレと麺のワシワシ感をさらに高めたという。