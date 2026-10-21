東京・渋谷の代々木公園ケヤキ並木で、10月21日～25日の5日間、「東京ナイトマーケット」が開催される。アジアの夜市と渋谷のカルチャーを融合させたイベントで、世界各国のグルメや音楽、アートなどを楽しめる。入場は無料。

5月、7月に続く2026年最後の開催となり、平日は16時、土日は14時から、いずれも22時まで開催する。

世界各国のグルメ50店舗が集結

会場には、肉料理を中心に世界各国のストリートフードや話題のグルメなど、全50店舗が出店する。

チーズステーキサンドやハンバーガー、タコス、ケバブをはじめ、ベトナムのバインミーやフォー、韓国・台湾・タイ料理などを提供。クラフトビールやワイン、カクテルのほか、アサイーボウル、生ドーナツ、カットりんご飴などのスイーツもそろう。

チャラン・ポ・ランタンら出演、club asiaも初参加

音楽ステージには、「チャラン・ポ・ランタン」「LA SEÑAS」「Mumbia Y Sus Candelosos」などが出演。10月23日には「ゆるめるモ！」、24日には「CHEMICAL X」「じゅじゅ」など、多彩なアーティストがライブを披露する。

DJブースには、渋谷のクラブ「club asia」が初参加。「Organbar」「Ruby Room」「THE ROOM」などの店舗も参加し、22時以降には一部の参加クラブでアフターパーティーが開催される予定だ。

チャラン・ポ・ランタン

club asia

また、5月開催に続き、ロープアーティスト・Hajime Kinoko氏によるアートモニュメントが登場。大道芸人によるストリートパフォーマンスや縁日、ゲームなども展開し、子どもから大人まで楽しめるイベントとなっている。

開催場所は代々木公園ケヤキ並木。開催時間は平日16時～22時、土日14時～22時で、入場無料。主催は東京ナイトマーケット実行委員会、LD&K、アースガーデン、有限会社en。渋谷区が後援する。

出演者や出店店舗の詳細は、東京ナイトマーケット公式サイトで確認できる。