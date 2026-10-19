ジャルパックは、フロリダ州オーランドに位置する世界最大級のディズニーリゾート「フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」を満喫できる特別ツアーを販売している。

フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート_(C)2026 Disney

本ツアーは、快適な空の旅を提供するZIPAIRのチャーター直行便で行く「フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間」の旅。通常は日本からの定期直行便がないオーランドへ、成田発のチャーター直行便で、乗り継ぎなしでアクセスできる。

(C)2026 Disney

また、山手線内側の面積の約1.6倍という広大な敷地を持つフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを楽しめるよう、「5デー・パークホッパー・チケット」が付いており、到着初日から、「マジックキングダム・パーク」「エプコット」「ディズニー・アニマルキングダム」「ディズニー・ハリウッド・スタジオ」の4つのテーマパークを自由に行き来することができる。

ディズニー・アニマルキングダム・ロッジ_(C)2026 Disney

ディズニー・コンテンポラリー・リゾート_(C)2026 Disney

宿泊は、個性豊かなディズニー直営5ホテルから選べる5連泊。直営ホテル宿泊者特典として、一般開園の30分前に入園できる「アーリー・テーマパーク・エントリー」を利用できる。さらに、ツアーには、パーク内の食事やショッピングで使える「ディズニーギフトカード」50ドル分と、パーク散策や普段使いにも便利な「特製トートバッグ」が、1名につきそれぞれ付いている。

ディズニー・アート・オブ・アニメーション・リゾート_(C)2026 Disney / Pixar. All rights reserved.

ディズニー・オールスター・ムービー・リゾート_(C)2026 Disney

出発日は2027年2月24日、3月1日、3月6日。ZIPAIRチャーター直行便のエコノミークラス席(Standard Seat)利用で、旅行代金は大人1名59万9,000円～92万9,000円(2名1室利用時)。燃油サーチャージは不要で、空港諸税などは別途必要となる。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート_(C)2026 Disney

※画像は全てイメージ。